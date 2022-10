Saúde Brasil fica 30 pontos percentuais abaixo da meta de imunização contra a poliomielite

Por Redação O Sul | 17 de outubro de 2022

A campanha de vacinação contra poliomielite teve início em 8 de agosto. (Foto: Tânia Rego/Agência Brasil)

Mais de dois meses após o início da campanha de vacinação contra a poliomielite, o Brasil segue distante da meta. Até o momento, apenas 65,6% das crianças de 1 a 5 anos foram imunizadas, índice bem aquém da meta de 95%. Em um evento pelo Dia Nacional da Vacinação, o Ministério da Saúde informou ainda que apenas 44,8% das crianças menores de 1 ano foram vacinadas.

A meta da pasta era vacinar 11,5 milhões de crianças de 1 a 5 anos, o que representa 95% desse grupo. Quando a campanha foi encerrada, no dia 30 de setembro, apenas cerca de 54% do público-alvo havia recebido a proteção. Apesar do fim da mobilização, as doses continuam disponíveis no SUS (Sistema Único de Saúde). Há quatro dias, a Paraíba foi o primeiro estado do país a atingir a meta de vacinação, com 95,1% do público-alvo imunizado. O Amapá, segundo o Ministério da Saúde, se aproxima da meta com 90,8% das crianças dessa faixa etária vacinadas.

“Não queremos nenhuma doença erradicada entre nós e a receita para que não tenhamos mais essas doenças: vacinar a nossa população, principalmente nossas crianças. É inaceitável que em pleno século XXI tenhamos sofrimento das crianças por doenças que estão erradicadas há muito tempo”, disse o ministro da saúde, Marcelo Queiroga.

O ministro destacou que a falta de memória da geração atual de pais a respeito da gravidade da doença é um dos fatores que dificulta a vacinação. Queiroga afirmou ainda que há subnotificação.

“A meta é atingir 95% das cerca de 15 milhões de crianças aptas a receber essa vacina. Apesar de todos os esforços vivemos um problema mundial que é a queda das coberturas vacinais. Em parte se deve ao fato de as pessoas não se lembrarem o que representa uma doença como a poliomielite. Temos que continuar alertando para que tragam as crianças para sala de vacinação. Outro ponto que contribuiu para a queda da cobertura foi a pandemia da Covid-9, a maior emergência sanitária que o mundo já viu, que levou os principais sistemas de saúde do mundo ao colapso”, afirmou.

O ministro refutou as críticas a respeito da falta e campanhas de publicidade feitas pelo governo sobre o tema. Segundo ele, a pasta gastou cerca de R$ 400 milhões em ações publicitárias. Queiroga defendeu que seja feita busca ativa.

“(Temos de) trazer as pessoas de volta para campanha de vacinação. Temos que ir até essas pessoas, (fazer) uma busca ativa. A Paraíba atingiu a meta. Se o estado da Paraíba atingiu, todos os outros estados podem atingir”, defendeu.

A campanha de vacinação contra poliomielite teve início em 8 de agosto. A previsão inicial era que a vacinação fosse até o dia 9 de setembro, mas o Ministério da Saúde resolveu estender o prazo até o dia 30 de setembro devido à baixa procura pela imunização.

O último caso de poliomielite, conhecida como paralisia infantil, foi registrado no Brasil em 1989. A doença foi erradicada no país em 1994. Apesar disso, a baixa cobertura vacinal contra a doença tem preocupado autoridades de saúde. A ocorrência de casos em países que já tinham erradicado a doença, como os Estados Unidos, também acendeu o alerta.

No início do mês, a secretaria de saúde do Pará investigou um caso suspeito da doença em uma criança de três anos. O paciente tinha esquema vacinal incompleto para a doença. Em entrevista à CNN, o ministro da Saúde descartou poliomelite e afirmou que o provável era que a criança tenha sofrido um evento adverso.

Até o momento, o Tribunal Superior Eleitoral já barrou três pronunciamentos do ministro da saúde sobre o tema. Isso porque a lei eleitoral proíbe publicidade institucional nos três meses anteriores à eleição. A única exceção é em casos de grave urgência, que devem ser assim entendidos pela Justiça Eleitoral. As informações são do jornal O Globo.

