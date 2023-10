Esporte Brasil garante vaga nas semifinais do vôlei de praia feminino e masculino no Pan

Por Redação O Sul | 25 de outubro de 2023

Duda e Ana Patrícia venceram, com facilidade, a dupla peruana formada por Gaonna e Allcca por dois sets a zero. Foto: COB

O Brasil segue com suas duas duplas para as semifinais no vôlei de Praia nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile. Nesta quarta-feira (25), Duda e Ana Patrícia venceram, com facilidade, a dupla peruana formada por Gaonna e Allcca por dois sets a zero, parciais de 21/12 e 21/09. No masculino, André e George fizeram um jogo duríssimo contra os irmãos Capogrosso, da Argentina. A vitória veio apenas no set desempate, depois dos hermanos terem duas chances para fechar a partida. O placar foi de 2 sets a 1, parciais de 21/17, 15/21 e 17/15.

“Acho que o importante é sair com a vitória, independente de qualquer coisa. Não fomos bem no segundo set, até discutimos, mas faz parte do jogo, pois estamos sempre em busca da vitória. No final ainda teve a discussão com os argentinos, aquela bola duvidosa, mas o André teve fair play. O que a gente quer é avançar, um passo de cada vez, e vamos atrás dessa medalha”, pontuou George. A partida contra os argentinos teve ares de tragédia anunciada, mas os brasileiros se recuperaram e terminaram com a vitória.

Os brasileiros buscarão uma vaga na final contra a dupla vencedora do duelo entre os irmãos chilenos Grimalt e os canadenses Macneil e Russel.

“A gente está muito feliz, resultado muito importante. Primeiro Pan nosso e estamos brigando por essa medalha. Fizemos um jogo bom contra o Peru, imprimimos um ritmo bom, mantivemos o controle e garantimos nossa vaga na semifinal”, finalizou Ana Patrícia.

O mesmo acontece com as mulheres. Elas jogarão contra a dupla vencedora do duelo entre as americanas Quiggle/Murphy e as chilenas Rivas Zapata/Chris.

