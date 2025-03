Cinema “Brasil no topo, fizemos história”, celebra Selton Mello

Por Redação O Sul | 3 de março de 2025

Após a vitória, Selton Mello foi para a galera nos arredores do Dolby Theatre, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Foto: Reprodução Após a vitória, Selton Mello foi para a galera nos arredores do Dolby Theatre, em Los Angeles, nos Estados Unidos. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Selton Mello estava certo da vitória de “Ainda Estou Aqui” no Oscar 2025. O ator, que acompanhou a premiação da plateia do Dolby Theater, em Hollywood, publicou um vídeo do momento em que o prêmio de filme internacional é anunciado. “Brasil no topo, fizemos história”, comemorou.

Momentos antes da honraria, o ator está aparentemente tranquilo e aponta para o palco na hora em que o vencedor vai ser divulgado. “A tranquilidade de quem estava sentindo, enquanto minha amada Daniela Thomas quase desmaiava”, brincou na legenda do vídeo, referindo-se à produtora associada do filme, que aparece a seu lado na imagem.

Quando a vitória de “Ainda Estou Aqui” é confirmada, ele se levanta e abraça Daniela. Só depois é que acompanha o grito de outras pessoas presentes.

“Brasil no topo como deve ser, nosso cinema brasileiro finalmente tem um Oscar”, celebrou ainda nos Stories. “O primeiro Oscar a gente nunca esquece”, complementou.

Após a vitória, Selton Mello foi para a galera nos arredores do Dolby Theatre, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

“Tem brasileiro em todo canto”, disse o ator antes de ir em direção aos fãs, que entoaram cantos de “ganhamos”. Até mesmo uma bandeira do Brasil aparece no registro divulgado nas redes sociais.

Selton interpreta Rubens Paiva no longa. Trata-se do deputado cassado que desaparece após ser detido por agentes da ditadura militar, deixando a mulher, Eunice Paiva, vivida por Fernanda Torres, e os filhos.

2025-03-03