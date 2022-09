Esporte Brasil perde final da Copa América de Basquete para a Argentina

Por Redação O Sul | 11 de setembro de 2022

Seleção começou mal, reagiu, mas acabou superada por dois pontos em jogo disputado no domingo, em Recife. (Foto: Reprodução/Twitter)

A Copa América de Basquete voltou ao Brasil após 38 anos, mas a festa, ao final das contas foi da Argentina. Na decisão disputada na noite deste domingo, no ginásio Geraldão, no Recife, a Seleção conseguiu uma virada que parecia histórica e, em final dramático, teve o último arremesso do jogo, mas a bola de três pontos de Lucas Dias não caiu e os hermanos venceram por 75 a 73, chegando ao tricampeonato e adiando o sonho do penta brasileiro.

Os argentinos tiveram dois primeiros quartos de superioridade, em que abriram vantagem com bom aproveitamento da linha de três pontos. Depois de uma “sacudida” no intervalo, o Brasil voltou melhor e conseguiu uma reação que o fez virar o placar no último quarto. No entanto, a Argentina pontuou com o cestinha da Copa América, Gabriel Deck, e a bola brasileira no fim ficou no aro.

Deck foi o cestinha do jogo, com 20 pontos, e eleito o MVP da competição. Laprovittola, com 15, e Campazzo, com 13, também se destacaram pelos campeões. No Brasil, Benite terminou com 18 pontos, e Huertas e Yago tiveram 11 cada.

A seleção argentina conquistou seu terceiro título na competição. O último havia sido em 2011, também contra o Brasil, na última voz em que a seleção havia chegado à decisão. O Brasil tem cinco títulos no torneio, o último deles conquistado em 2009.

Rivalidade

Esta foi a quarta vez que as seleções argentinas e brasileiras se enfrentaram na decisão da competição, que voltou ao Brasil após 38 anos. O primeiro encontro da maior rivalidade sul-americana em finais foi em 2001, com vitória argentina em casa por 78 a 59. O Brasil deu o troco em 2005, na República Dominicana, com placar de 100 a 88 que teve atuação de gala de Leandrinho no último quarto – com 18 pontos – e prêmio de MVP da competição para Marcelinho Machado.

Já em 2011, novamente em casa, os hermanos voltaram a vencer, por 80 a 75 – com Luis Scola eleito MVP.

Curiosamente, esta decisão foi a última enfrentada pelo Brasil, que retorna ao palco principal da Copa América após 11 anos. E também foi o último título da Argentina – bicampeã da competição, tendo vencido ambas as edições sobre os brasileiros.

Quanto à nossa seleção, foram cinco títulos conquistados. Além do já citado, houve vitória em 2009 contra Porto Rico, na casa dos adversários, em 1988 também contra os porto-riquenhos, só que no Uruguai, e também em 1984, sobre os uruguaios, em São Paulo – na até então única vez que a Copa América havia sido disputada no Brasil.

