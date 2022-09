Esporte Verstappen supera Leclerc e vence GP da Itália de Fórmula 1

11 de setembro de 2022

Prova terminou sob bandeira amarela e sob vaias do público. (Foto: Reprodução)

O holandês Max Verstappen, da Red Bull, superou a Ferrari de Charles Leclerc e venceu pela primeira vez o Grande Prêmio da Itália de Fórmula 1 disputado no Autódromo Nacional de Monza neste domingo (11). A prova terminou sob bandeira amarela e sob vaias dos torcedores.

O piloto da Red Bull largou da sétima posição no Autódromo Nacional de Monza, mas rapidamente escalou o pelotão. Mais do que isso, o holandês viu a estratégia de apenas uma parada nos boxes funcionar, garantindo a 31ª vitória na carreira, se igualando neste quesito a Nigel Mansell.

Com o resultado, o holandês está cada vez mais próximo de conquistar seu bicampeonato na categoria. George Russell, da Mercedes, que havia largado em segundo terminou a prova na terceira colocação.

A prova começou sem acidentes e foi marcada por muitas ultrapassagens desde as primeiras curvas. Carlos Sainz, também da Ferrari, e Lewis Hamilton, da Mercedes, que largaram respectivamente da 18ª e 19ª, conseguiram terminar entre os cinco melhores – em quarto e quinto.

O momento de maior tensão na prova foi na volta 47 quando Daniel Ricciardo, da McLaren, precisou parar na pista por conta de problemas mecânicos e ativou um Safety Car. Diversos pilotos pararam e mudaram a estratégia, colocando os pneus mais macios.

Leclerc fez uma parada extra, a terceira da corrida, mas Verstappen permaneceu na pista. No entanto, a direção da prova não deu bandeira vermelha e a demora em retirar o carro fez com que a corrida terminasse sob bandeira amarela.

Os torcedores italianos, que bateram o recorde de público neste fim de semana, vaiaram a decisão durante toda a última volta e após o fim da disputa.

Como foi a corrida

A corrida em Monza começou com Charles Leclerc mantendo a primeira colocação apesar do ataque de George Russell. Daniel Ricciardo avançou para a terceira posição, sendo seguido por Pierre Gasly e por Max Verstappen. Lando Norris, que largou do terceiro posto, despencou para o sétimo lugar, enquanto Valtteri Bottas caiu para o último lugar.

Verstappen rapidamente começou a ganhar posições. Ainda no primeiro giro, o holandês passou por Gasly para tomar o quarto posto. No giro seguinte, o líder do campeonato deixou para trás Ricciardo, tomando o terceiro lugar. Mais atrás, Carlos Sainz passou por Sergio Pérez, tomando o 15º lugar. Os dois largaram de trás por conta de punições.

Na quinta volta da prova, Verstappen se jogou para cima de Russell para tomar o segundo lugar. Sainz, a partir daí, passou a dar show em Monza, superando no sexto giro Sebastian Vettel e Lance Stroll para entrar na zona de pontos pela primeira vez. Pérez, um pouco mais atrás, superou Esteban Ocon para tomar o 13º posto.

O Safety Car Virtual foi acionado no 11º giro após Sebastian Vettel sofrer com problemas de motor. A Ferrari aproveitou para fazer o pit stop de Leclerc, que recebeu pneus médios na 13ª volta. Verstappen assumiu a liderança, sendo seguido por Russell. A relargada veio pouco depois com Sainz passando por Ricciardo para tomar a quarta posição.

Mais atrás, Lewis Hamilton passou por Lance Stroll para assumir a 11ª colocação na volta 17, enquanto Kevin Magnussen foi punido em cinco segundos por levar vantagem após uma saída de pista. Norris superou Alonso para assumir a sétima posição no 18º giro, enquanto Gasly, Zhou e Stroll fizeram suas paradas nos boxes na volta seguinte.

Leclerc retomou a liderança da prova após a parada do holandês, que retornou com dez segundos de atraso. Na volta 27, Hamilton passou por Alonso para tomar o sexto lugar. Na volta 31, Sainz foi aos boxes e ganhou pneus macios da Ferrari, enquanto Alonso se dirigiu aos pits para abandonar a corrida na passagem seguinte.

Na volta 34, Leclerc e Hamilton fizeram suas paradas, e ambos ganharam um jogo de pneus macios. Verstappen voltou à liderança da corrida, 20 segundos à frente do monegasco da Ferrari. Norris foi mais um que parou nos boxes, mas viu a McLaren demorar em sua troca de pneus.

Hamilton aproveitou o retorno de Norris à pista para superar não só o inglês, mas também Pierre Gasly. Ainda no giro 37, o heptacampeão superou Ricciardo para avançar ao sexto lugar, enquanto o australiano também foi ultrapassado por Norris, caindo para o oitavo lugar.

Na volta 47, Daniel Ricciardo abandonou a prova com problemas em sua McLaren, e a direção de prova acionou o Safety Car para retirar o carro do australiano.

Após as paradas, o serviço para retirada do carro da pista demorou muito, e a corrida foi encerrada em bandeira amarela. Melhor para Verstappen, que ficou com a vitória.

