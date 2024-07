Copa América Brasil perde para o Uruguai nos pênaltis e está fora da Copa América

Por Redação O Sul | 8 de julho de 2024

Partida terminou sem gols no tempo regulamentar. (Foto: Getty Images)

Após um empate sem gols no tempo regulamentar, o Brasil perdeu para o Uruguai nos pênaltis por 4 a 2, em partida disputada na noite de sábado (6) em Las Vegas (EUA). O resultado deixou a equipe treinada por Dorival Júnior de fora da Copa América. Já a Celeste enfrentará a Colômbia nas semifinais, que também terão duelo entre Argentina e Canadá.

Em um jogo de fraco nível técnico e muito truncado no tempo normal, o clássico realizado no Allegiant Stadium, o placar em branco fez justiça ao mau futebol das duas seleções. Foram muitas faltas e raros chutes no alvo – três da Canarinho e um da Celeste, que teve um jogador expulso no segundo tempo.

Apesar do fracasso brasileiro na competição, a equipe permanece invicta desde que Dorival Júnior assumiu o comando técnico. São três vitórias e cinco empates no tempo normal.

Nas penalidades, Ugarte perdeu uma cobrança para os uruguaios. O Brasil também perdeu, com Militão e Douglas Luiz. Confira a sequência completa:

Para o Uruguai: Valverde, Bentancur, Arrascaeta e Ugarte acertaram; Alisson defendeu a cobrança de Giménez. Para o Brasil: Andreas Pereira e Martinelli acertaram; Rochet defendeu a cobrança de Militão; e Douglas Luiz chutou na trave.

Na semifinal, o Uruguai enfrentará a Colômbia, que arrasou o Panamá, nesse sábado, por 5 a 0. O duelo será na quarta-feira (10) no Bank Of America Stadium, em Charlotte, na Carolina do Norte.

Já a outra semifinal, entre Argentina e Canadá ocorrerá na terça-feira (9) no Metlife Stadium, em Nova Jersey. Enfim, a grande final da Copa América será no domingo (14/7) em Miami. Todos os jogos estão marcados para as 21h (horário do Brasil).

Retrospecto

A Argentina e o Uruguai foram as seleções que mais levaram o título, totalizando 15 cada. O Brasil, ocupa a terceira posição no ranking, com 9 títulos, enquanto a Colômbia levou um. O Canadá, estreiante em Copas América, fez história ao chegar às semifinais em sua primeira participação.

Ficha técnica

– Brasil: Alisson, Danilo, Éder Militão, Marquinhos e Guilherme Arana; João Gomes (Andreas, 36’/2ºT), Bruno Guimarães (Evanilson, 41’/2ºT) e Lucas Paquetá (Douglas Luiz, 36’/2ºT); Raphinha (Savinho, 36’/2ºT), Rodrygo (Martinelli, 41’/2ºT) e Endrick. Técnico. Dorival Júnior.

– Uruguai: Sergio Rochet; Nández, Ronald Araújo (Giménez, 32’/1ºT), Mathías Olivera e Viña (Cáceres, Intervalo); Ugarte, Valverde e De La Cruz (Bentancur, 21’/2ºT); Facundo Pellistri (Varela, 32’/2ºT), Maximiliano Araújo e Darwin Núñez (Arrascaeta, 32’/2ºT). Técnico: Marcelo Bielsa.

– Árbitro: Dario Herrera (Argentina). Auxiliares: Juan P. Belatti (Agentina) e Cristian Navarro (Argentina). No VAR, Guillermo Pacheco (México).

