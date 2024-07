Copa América Jornalistas detonam a Seleção Brasileira após eliminação na Copa América: “Pior geração da História”

Por Redação O Sul | 7 de julho de 2024

Compartilhe esta notícia:











Éder Militão (foto) e Douglas Luiz perderam os pênaltis que eliminaram a Seleção Brasileira. (Foto: Frederic J. Brown/AFP)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Seleção Brasileira deixou a Copa América nas quartas de final após perder para o Uruguai, com um jogador a mais. A partida, que teve início na noite de sábado (6), foi resolvida na cobrança de pênaltis, com vitória da Celeste sobre a Amarelinha por 4 a 2, depois de empate em 0 a 0 no tempo regulamentar.

Na disputa de pênaltis, Eder Militão e Douglas Luiz erraram as batidas que deram a vantagem ao Uruguai. No final, surge uma esperança com a defesa de Alisson à cobrança de Giménez, mas não foi o suficiente para evitar a eliminação da Seleção Brasileira.

A péssima atuação da Seleção Brasileira virou alvo de crítica dos jornalistas na web. Rotulada de “pior geração da História”, ninguém ficou isento dos ataques. Todos os jogadores e o técnico Dorival Júnior foram detonados.

” Que seleção medíocre! O Brasil se tornou uma seleção comum, normal, que não coloca medo em mais ninguém! Uruguai com um jogador a menos está classificado! E vamos continuar com a nossa arrogância em falar que somos os maiores do mundo! E não querem um treinador estrangeiro…”, escreveu Benjamin Back.

“Quem viu, viu…a Seleção Brasileira de futebol acabou. Você olha e pensa se existem melhores opções para jogar, e não há. O que temos de melhor está aí em campo. É uma geração nota 4. Triste, é a vida…”, disse Milton Neves.

“Dorival Jr. é um excelente treinador, não tem nenhuma culpa em ter na mão a pior geração da História, talvez o único erro seria manter Alisson no gol, depois de seguidos fracassos e vários gols tomados, de resto, a turma é muito abaixo da média! Muitoooooooo!”, acrescentou Neves.

“Quase 40 dias de preparação e um futebol muito pobre. Seleção não evoluiu basicamente nada com Dorival. E pagou esse preço contra o pouco espaço e as muitas faltas. O time não tem alternativa e soluções suficientes”, opinou Bruno Formiga.

“Muito ‘nós contra eles’ e pouco futebol. Assim foi a Seleção Brasileira de Dorival Jr. na Copa América. Um time desorganizado, sem aproximação, sem ideias na criação e com um técnico que não soube criar soluções táticas. Chutão, muita pilha e fé. Participação sofrível e eliminação merecida. Um retrato da amadora gestão do Ednaldo Rodrigues na CBF que jogou 2 anos pós-Mundial no lixo”, escreveu Fernando Campos.

“Eliminação em Copa América com futebol sofrível. Sexto nas Eliminatórias. Não conseguiu se classificar para as Olimpíadas. Fala em Ancelotti, fica com Ramon Menezes, traz o Diniz e termina com o Dorival. Essa são alguns dos feitos da gestão Ednaldo Rodrigues na CBF. Alguém se surpreende? Tudo para dar errado”, complementou Campos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Copa América

https://www.osul.com.br/jornalistas-detonam-a-selecao-brasileira-apos-eliminacao-na-copa-america-pior-geracao-da-historia/

Jornalistas detonam a Seleção Brasileira após eliminação na Copa América: “Pior geração da História”

2024-07-07