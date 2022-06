Economia “Brasil pode estar em ciclo de crescimento de 3% ao ano por dez anos seguidos”, diz o ministro da Economia

Por Redação O Sul | 28 de junho de 2022

Compartilhe esta notícia:











Ministro falou em Brasília nesta terça-feira, durante evento do setor de telecomunicações Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil Ministro fala em Brasília nesta terça-feira, durante evento do setor de telecomunicações. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse nesta terça-feira (28) que o Brasil pode estar entrando em um ciclo de crescimento de 3% ao ano pela próxima década. “O Brasil pode estar em um ciclo longo de crescimento de 3% ao ano por 10 anos seguidos”, disse em Brasília durante evento do setor de telecomunicações.

Segundo o ministro, o avanço previsto para o Brasil deve vir na contramão do que é esperado para o resto do mundo, onde as principais economias vivem cenário de inflação em alta e risco de recessão.

“Estamos chegando da clínica de reabilitação. Todo mundo arrumadinho e começando a entrar nos mercados globais (…) O desemprego no Brasil vai continuar descendo. O Brasil surpreendeu na reação à crise e vamos continuar surpreendendo”, afirmou.

Guedes ressaltou uma fala do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, nesta semana, sobre a inflação no Brasil estar atingindo um pico, tendendo a cair a partir de agora, e disse que, neste ano, o crescimento da economia deve chegar perto de 2%.

“Verdade que os juros vão desacelerar a economia, mas não [vai haver] recessão. Em vez de crescer 3,5%, vai crescer 2%. A maior prova disso é que, mesmo com juros altos assim, o Brasil vai crescer 1,7%, perto de 2%. “Na mesma hora que a arrecadação está subido, reduzimos e simplificamos impostos. Ao contrário do que fizemos nos últimos 40 anos”, destacou.

Investimentos estrangeiros

Guedes diz ainda que o mundo tem mudado de postura em relação ao Brasil, em um momento em que o País se mostra como uma fonte de “segurança energética e alimentar do mundo”. O que, segundo o ministro, será revertido em investimentos estrangeiros, dos quais parte já está contratada.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia