Economia “Medidas adotadas devem levar o preço da gasolina de R$ 7,39 a R$ 5,84”, diz o ministro de Minas e Energia

Por Redação O Sul | 28 de junho de 2022

Compartilhe esta notícia:











Os dados foram apresentados a deputados em audiência pública na Câmara dos Deputados. Na foto, o ministro Adolfo Sachsida Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil Os dados foram apresentados a deputados em audiência pública na Câmara dos Deputados. Na foto, o ministro Adolfo Sachsida. (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil) Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O ministro de Minas e Energia, Adolfo Sachsida, apresentou dados que apontam que, com medidas adotadas pelo governo e propostas aprovadas pelo Congresso, há um potencial para redução média de 21% nos preços da gasolina, que passaria dos atuais R$ 7,39 para R$ 5,84, na média nacional. Os dados foram apresentados a deputados em audiência pública na Câmara dos Deputados nesta terça-feira (28).

As medidas incluídas nas projeções feitas apresentadas pelo ministro consideram a Lei complementar 194/2022, que limitou a cobrança do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) de combustíveis, energia elétrica, comunicações e transporte coletivo, e as medidas sobre a tributação de diesel discutidas no STF (Supremo Tribunal Federal).

Diesel

Durante a apresentação, o ministro afirmou que, pelos dados, pode aparentar que o efeito das medidas no preço do diesel seja pequeno, mas que isso é devido aos tributos federais já estarem zerados.

Segundo projeções, o valor do óleo diesel B S-10 passaria dos atuais R$ 7,68 para R$ 7,55 – uma redução potencial de 1,7% na média dos preços nacionais. Já para o etanol, passaria de R$ 4,87 para R$ 4,57 – redução potencial de R$ 6,1%.

Sobre o GLP (Gás Liquefeito de Petróleo), mais conhecido como gás de cozinha, os dados apontam que o preço médio atual de R$ 112,70 passaria para R$ 110,07 – uma redução de 2,3%. O ministro ressaltou que os tributos federais para o botijão estão zerados permanente.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia