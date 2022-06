Saúde Brasil registra 148 novas mortes por covid em 24 horas; média móvel está em 124

Por Redação O Sul | 9 de junho de 2022

No total, o País registrou 45.644 novos diagnósticos de covid-19 em 24 horas, completando 31.340.449 casos conhecidos desde o início da pandemia. (Foto: EBC)

Nesta quinta-feira (9), o Brasil registrou 148 mortes pela covid-19 em 24 horas, totalizando 667.849 desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de mortes nos últimos 7 dias é de 124. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de 13%, indicando tendência de estabilidade nos óbitos pela doença.

Todos os Estados e o Distrito Federal divulgaram dados nesta quinta-feira, com exceção de Tocantins e Roraima. Não registraram mortes nesta quinta: Piauí, Mato Grosso do Sul, Alagoas, Rio Grande do Norte, Sergipe, Mato Grosso, Paraíba e Amazonas. O Acre não registrou óbitos e casos da doença no período.

No total, o País registrou 45.644 novos diagnósticos de covid-19 em 24 horas, completando 31.340.449 casos conhecidos desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de casos nos últimos 7 dias foi de 37.191, variação de +65% em relação a duas semanas atrás.

Em seu pior momento, a média móvel superou a marca de 188 mil casos conhecidos diários, no dia 31 de janeiro deste ano.

Curva de mortes nos Estados

– Em alta (7 estados): MT, RS, ES, RN, MG, SC, PR;

– Em estabilidade (12 estados): BA, PE, SP, PA, AP, SE, RO, PB, MA, AL, GO, AC;

– Em queda (4 estados e o DF): AM, RJ, PI, CE, DF;

– Não divulgou (2 estados): TO e RR.

O levantamento é resultado de uma parceria do consórcio de veículos de imprensa, formado pelos portais de notícias G1 e UOL e pelos jornais O Globo, Extra, O Estado de S. Paulo e Folha de S.Paulo. Os dados de vacinação passaram a ser acompanhados a partir de 21 de janeiro.

Vacinação

Os dados do consórcio de veículos de imprensa desta quinta-feira (9) também mostram que 166.645.677 brasileiros estão totalmente imunizados ao tomar a segunda dose ou a dose única de vacinas. Este número representa 77,57% da população total do país. A dose de reforço foi aplicada em 95.497.318 pessoas, o que corresponde a 44,45% da população.

A população com 5 anos de idade ou mais (ou seja, a população vacinável) que está parcialmente imunizada é de 89,32% e a população com 5 anos ou mais que está totalmente imunizada é de 83,26%. A dose de reforço foi aplicada em 53,16% da população com 12 anos de idade ou mais, faixa de idade que atualmente pode receber o reforço da vacinação.

No total, 12.680.447 doses foram aplicadas em crianças, que estão parcialmente imunizadas. Este número representa quase 61,86% da população nessa faixa de idade que tomou a primeira dose. Ainda nesta faixa, 7.348.749 estão totalmente imunizadas ao tomar a segunda dose de vacinas, o que corresponde a 35,85% da população deste grupo. As informações são do portal de notícias G1.

