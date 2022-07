Brasil Brasil será o País com a maior cobertura do 5G puro do mundo

Por Redação O Sul | 6 de julho de 2022

Ministro das Comunicações declarou que, em agosto, todas as 27 capitais do país também já deverão receber o 5G. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Distrito Federal foi a primeira cidade brasileira com cobertura do 5G puro. Já nos testes o sinal atingiu uma velocidade de internet muito superior àquela usada atualmente e o Brasil deverá se tornar o país do mundo com maior cobertura da tecnologia 5G.

“Nós estamos partindo agora para termos o país com a maior cobertura do 5G stand-alone, que é o 5G puro, entre todos os países. Nas 5.570 cidades, nas áreas urbanas, nós teremos o 5G. E nas áreas remotas, por exemplo, nas cidades do Nordeste, nas cidades do interior do Norte, muitas delas têm distritos que ficam a 5, 10, 15 quilômetros, então a gente priorizou o 4G. Então, área remota, área rural, 4G, área urbana, 5G”, disse ministro das Comunicações, Fábio Faria.

Sobre o lançamento da tecnologia nesta quarta em Brasília, o ministro das Comunicações ressaltou que a cobertura na cidade já foi bem maior do que o acordado no leilão. Além disso, destacou que, em agosto, todas as 27 capitais do país também já deverão receber o 5G.

“Hoje, em Brasília, vai ter uma cobertura de 50% já do 5G, com as três operadoras, a Claro, a Vivo e a Tim. Alguns aparelhos já estão aptos a funcionar, como o Android por exemplo, vai funcionar normalmente, o IOS, que é do Iphone, vai funcionar o 5G Non-Stand Alone, que é o 5G mais rápido, mas sem a latência muito baixa, sem internet das coisas, vai precisar que o Iphone baixe em breve, nos próximos dias, uma atualização para que você possa entrar no 5G Stand Alone. Mas já temos”, disse Faria.

Custo do 5G

Lembrando que a chegada da tecnologia não custou nada aos cofres públicos, que a responsabilidade de ampliação e instalação ficou com as empresas de internet, Faria disse que os investimentos, principalmente das empresas regionais, deverão ser altos já no primeiro ano, para que consigam concorrer no mercado e por mais clientes. “Isso, obviamente, o desembolso começa ano a ano, são nove anos de investimentos. E a gente começa este ano com uma quantidade mínima para as capitais”.

Faria disse ainda que as operadoras estão fazendo um investimento maior, colocando mais antenas, para elas conseguirem mais clientes, adquirir mais clientes logo, principalmente nas entrantes. Uma operadora nova, por exemplo, a Brisanet, que vai ser uma operadora lá no Nordeste, ela vai entrar em Natal, ela não tem 0 3G e nem o 4G, então se ela não colocar antenas para cobrir toda Natal, toda a Grande Natal, ela não vai conseguir tirar um cliente de uma operadora nacional, uma operadora global. Então, ela vai ter que fazer o investimento dos oito anos logo em 2022. Então, a gente vai ter um 5G funcionando muito mais rapidamente nas capitais e no entorno do que previa o leilão. Nós teremos uma cobertura muito forte do 5G até o ano que vem”, pontuou.

