8 de julho de 2020

O Brasil atingiu nesta quarta-feira (8) a marca de um milhão de casos recuperados de Covid-19, a doença causada pelo coronavírus. De acordo com os dados mais recentes do Ministério da Saúde o País acumula 1.713.160 de casos confirmados e 67.964 mortes.

Nas últimas 24h, foram adicionadas 1.223 mortes aos registros oficiais. Há ainda 4.105 óbitos em investigação. O painel do órgão também trouxe 44.571 novos casos diagnosticados de terça-feira (7) para esta quarta. Estão em acompanhamento no País 624.695 pacientes infectados pelo novo coronavírus.

No balanço de terça-feira, o País contabilizava 66.741 mortes e 1.668.589 casos acumulados de Covid-19, desde o início dos registros.

Em entrevista coletiva realizada em Brasília, a equipe do Ministério da Saúde apresentou a evolução da pandemia no País, destacando uma estabilidade na curva do número de mortes e um aumento na curva dos casos confirmados.

De acordo com a pasta, a evolução mostrou uma subida na curva de casos confirmados e uma estabilização na curva de mortes em decorrência da covid-19.

Se consideradas as semanas epidemiológicas, o total de óbitos no Brasil passou de 7.094 na penúltima semana (26ª) para 7.195 na última semana (27ª). “Os números têm se mostrado relativamente constantes, com variações para cima ou para baixo”, disse o secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Arnaldo de Medeiros.

No mesmo período, o número de pessoas infectadas subiu de 246.088 para 263.377. O aumento de uma semana para a outra foi de 7%. A variação foi menor do que a registrada (13%) da 25ª para a 26ª semana epidemiológica e também da variação (22%) da 24ª para a 25ª.

Em números absolutos, o Brasil é o segundo país em números de mortes e casos confirmados, atrás dos Estados Unidos. Já quando considerada a população, o País fica em décimo na incidência por milhão de habitantes e em 12º na mortalidade por milhão de habitantes.

Estados

Os Estados com mais mortes são São Paulo (16.788), Rio de Janeiro (10.970), Ceará (6.665), Pernambuco (5.323) e Pará (5.169). As unidades da Federação com menos falecimentos pela pandemia são Mato Grosso do Sul (134), Tocantins (233), Roraima (386), Acre (404) e Santa Catarina (432).

Regiões

Na análise da evolução da pandemia por regiões, tomando como referência a semana epidemiológica número 27, as trajetórias variam. A Região Norte teve redução de 5% no número de mortes e de 15% no número de casos. Já a Região Nordeste manteve o nível de óbitos, mas teve incremento de 15% no número de pessoas infectadas em 15%. No Sudeste do País, em ambos os casos houve oscilação de 1%.

As principais altas foram registradas no Sul e no Centro-Oeste. A Região Sul teve crescimento de 36% nos casos confirmados e 27% no número de óbitos. Já no Centro-Oeste, a elevação do número de pessoas infectadas foi de 18%, e de mortes foi de 22%.

Do total de municípios no País, 96,4% (5.371 municípios) já registraram casos de Covid-19. A doença já provocou mortes em 51% deles (2.840).

Interiorização

A interiorização da pandemia no País é confirmada pelo boletim epidemiológico apresentado pela equipe do Ministério da Saúde. Dos casos acumulados, 63% são nas cidades do interior e 37%, nas capitais. Já em relação às mortes, a situação se inverteu e na última semana epidemiológica 52% dos óbitos foram registrados nas regiões metropolitanas e 48% nos demais municípios.

