Por Redação O Sul | 6 de dezembro de 2024

O Brasil ganhou 19 novos bilionários este ano e chegou ao total de 60 pessoas no seleto grupo — um aumento de 33% em relação a 2023. O País é o segundo com maior número de bilionários nas Américas, atrás apenas dos Estados Unidos, que tem 835. Eduardo Saverin, um dos cofundadores do Facebook, segue no topo, com um patrimônio de US$ 33,4 bilhões.

Os dados constam no relatório “Billionaire Ambitions Report 2024”, do banco suíço UBS. Segundo o documento, o Brasil teve a maior alta percentual não só no total de bilionários, mas também no aumento da riqueza dessas pessoas.

Ao todo, as fortunas somadas dos brasileiros bilionários alcançam US$ 154,9 bilhões (o equivalente a R$ 927 bilhões), o que representa uma alta de 37,7% em um ano. Para efeito de comparação, os EUA tiveram um aumento de 11% no número de bilionários no período. A soma das riquezas dos bilionários norte-americanos chegou a US$ 5,838 trilhões (o que corresponde a astronômicos R$ 34,936 trilhões). O salto foi de 27,6% em 2024.

Ainda que o Brasil tenha mais bilionários do que o Canadá e o México, por exemplo, as fortunas totais dos ricaços destes dois países superam as dos brasileiros. No Canadá, o montante chega a US$ 213,3 bilhões (R$ 1,276 trilhão), enquanto, no México, a US$ 199,7 (R$ 1,195 trilhão).

Entre os vizinhos sul-americanos, a Argentina se manteve inalterada de 2023 para 2024, com quatro bilionários, enquanto o Chile diminuiu de seis para cinco. O Peru, que tinha quatro bilionários e agora não tem nenhum, apresentou o pior resultado nas Américas. Ainda segundo o relatório, o Brasil tinha, ao todo, 45 bilionários no ano passado. Para chegar aos atuais 60, o UBS contabilizou 19 novos nomes.

Conforme a publicação, três brasileiros deixaram a lista por terem perdido esse patamar financeiro. Além disso, um deles saiu o país. O documento não detalha quem são essas pessoas.

Abaixo, os maiores bilionários brasileiros — morando ou não no Brasil —, segundo o monitoramento feito em tempo pela Forbes:

– Eduardo Saverin (Facebook): US$ 33,4 bilhões;

– Vicky Safra e família (Banco Safra): US$ 18 bilhões;

– Jorge Paulo Lemann e família (AB Inbev/3G Capital): US$ 14,5 bilhões;

– Marcel Herrmann Telles e família (AB Inbev/3G Capital): US$ 9,8 bilhões;

– Carlos Sicupira e família (AB Inbev/3G Capital): US$ 7,9 bilhões;

– Fernando Roberto Moreira Salles (Itaú Unibanco/CBMM): US$ 6,2 bilhões;

– Pedro Moreira Salles (Itaú Unibanco/CBMM): US$ 5,8 bilhões;

– André Esteves (BTG Pactual): US$ 4,9 bilhões;

– Miguel Krigsner (O Boticário): US$ 4,7 bilhões;

– João Moreira Salles (Itaú Unibanco/CBMM): US$ 4,3 bilhões.

