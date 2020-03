Saúde Brasil tem 77 mortes e 2.915 casos confirmados de coronavírus

Por Redação O Sul | 26 de março de 2020

O secretário executivo do Ministério da Saúde, João Gabbardo dos Reis.

Nesta quinta-feira (26) completa um mês do primeiro caso confirmado do novo coronavírus (Covid-19) no Brasil. Durante este período a pandemia produziu 78 mortes, conforme atualização do Ministério da Saúde divulgada nesta quinta. A taxa de letalidade é de 2,7%. No Rio Grande do Sul o ministério registra 168 casos.

Na quarta, as mortes já haviam se expandido para além de São Paulo e do Rio de Janeiro, com falecimentos em Pernambuco, no Rio Grande do Sul e no Amazonas.

Considerando um mês após o primeiro infectado, o Brasil fica atrás da China (213 mortes e 9.802 casos) mas a frente da Itália (29 mortes e 1.694 casos).

O total de casos confirmados saiu de 2.433 ontem para 2.915 casos. O resultado desta quinta marcou um aumento de 54% nos casos em relação ao início da semana, quando foram contabilizadas 1.891 pessoas infectadas.

Ministério da Saúde libera recursos

Mais R$ 600 milhões estão sendo liberados para Estados e municípios a fim de reforçarem o plano de contingência para o enfrentamento da pandemia de coronavírus (Covid-19). Além disso, R$ 400 milhões já haviam sido enviados a todos os Estados este mês.

A orientação do Ministério da Saúde é que cada estado defina com as prefeituras os valores destinados a cada município. O dinheiro poderá ser utilizado em ações de assistência, inclusive para abertura de novos leitos ou custeio de leitos já existentes nos estados e municípios.

São Paulo anuncia repasse

O governador de São Paulo, João Doria, anunciou nesta quinta o repasse de R$ 218 milhões para 80 municípios do Estado com mais de 100 mil habitantes para ações que minimizem efeitos da pandemia do novo coronavírus. O repasse terá início no dia 3 de abril e não inclui a capital.

Para as cidades com menos de 100 mil habitantes, o governador disse que um novo valor de repasse deverá ser anunciado na próxima segunda-feira (30).

Contingenciamento no Rio de Janeiro

O governo fluminense determinou na quarta-feira (25) o contingenciamento de R$ 7,6 bilhões e a suspensão por tempo indeterminado de novas despesas de caráter não essencial. As medidas são emergenciais para fazer frente à queda na arrecadação provocada pela pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

