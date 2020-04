Saúde Brasil tem 85.380 casos confirmados de coronavírus e 5.901 óbitos

O Brasil chegou nesta quinta-feira (28) a 85.380 pessoas infectadas por Covid-19, doença respiratória causada pelo novo coronavírus. O País registrou recorde de novos casos, em 24 horas, com a adição de 7.218 infectados às estatísticas, um aumento de 9% em relação a quarta-feira, quando foram registradas 78.662 mil pessoas nessa condição.

Segundo atualização do Ministério da Saúde, o total de mortes subiu para 5.901. De quarta para quinta-feira, foram registrados 435 novos óbitos, um aumento de 8% em relação a quarta-feira (29), quando foram contabilizados 5.466 falecimentos. A letalidade ficou em 6,9%.

São Paulo se mantém como epicentro da pandemia no País, concentrando o maior número de falecimentos (2.375). O Estado é seguido pelo Rio de Janeiro (854), Pernambuco (565), Ceará (482) e Amazonas (425).

Além disso, foram registradas mortes no Pará (208), Maranhão (184), Bahia (104), Paraná (83), Espírito Santo (83), Minas Gerais (82), Paraíba (62), Rio Grande do Norte (56), Rio Grande do Sul (51), Santa Catarina (46), Alagoas (47), Amapá (34), Distrito Federal (30), Goiás (29), Piauí (24), Acre (16), Sergipe (12), Rondônia (16), Mato Grosso (11), Mato Grosso do Sul (9), Roraima (7) e Tocantins (3).

Coletiva de ministros

A ministra Damares Alves, durante coletiva ministerial nesta quinta-feira (30), ressaltou a importância do uso de máscara para evitar a transmissão do novo coronavírus. Pediu para que os pais ensinem as crianças a usarem o equipamento e sugeriu estampas lúdicas. A ministra também mostrou modelo de máscara transparente para quem precisa se comunicar com pessoas surdas e mudas, que necessitam fazer leitura labial. Damares mostrou as ações que foram desenvolvidas para os idosos durante a pandemia de coronavírus.

Ações diferenciadas

O ministro da Saúde, Nelson Teich, participou na quarta-feira (29) de uma audiência pública virtual no Senado Federal. Na ocasião, ele foi perguntado sobre as ações adotadas pelo governo federal no enfrentamento ao novo coronavírus, a posição diante das estratégias de distanciamento social, o apoio a Estados mais atingidos, o repasse de recursos, entre outros temas relacionados à pandemia da Covid-19.

“A partir de agora, de posse de informações atualizadas, percebemos distintos perfis de comportamento da doença por região. Definimos que nossas ações devem se pautar por distribuição de recursos não linear. O que definirá o peso é o socorro a Estados e municípios. Funcionaremos com força nacional de apoio, calibrando as ações”, comentou Teich.

