Por Redação O Sul | 5 de junho de 2024

Debinha, Jheniffer e Marta marcaram os gols da vitória por 4 a 0 na Arena Fonte Nova, em Salvador Foto: Lívia Villas Boas/CBF Debinha, Jheniffer e Marta marcaram os gols da vitória por 4 a 0 na Arena Fonte Nova, em Salvador (Foto Lívia Villas Boas/CBF) Foto: Lívia Villas Boas/CBF

O Brasil voltou a golear a Jamaica por 4 a 0 em jogo amistoso preparatório para as Olimpíadas de Paris 2024. Na Arena Fonte Nova, em Salvador, Debinha, Jheniffer (duas vezes) e Marta fizeram os gols da vitória brasileira na terça-feira (4).

Esse foi o segundo amistoso da Seleção contra a Jamaica. As equipes também se enfrentaram no último sábado (1), quando o Brasil também venceu por 4 a 0.

Os dois amistosos foram os últimos testes da Seleção Brasileira antes dos Jogos Olímpicos. Em Paris, o Brasil estreará contra a Nigéria no dia 25 de julho, em Bordeuax. Depois, a equipe comandada por Arthur Elias terá pela frente Japão e Espanha, campeã da Copa do Mundo 2023.

O jogo

O Brasil foi dominante desde o início da partida, conseguindo abrir o placar logo aos seis minutos com gol de Debinha. Gabi Portilho recebeu bola esticada na ponta direita e cruzou para Debinha fazer o primeiro gol da Seleção.

Depois disso, o time de Arthur Elias seguiu dominando as ações. Mesmo assim, não voltou a marcar no primeiro tempo. Gabi Portilho chegou a acertar o travessão, mas o placar seguiu em 1 a 0.

No segundo tempo, a Jamaica voltou mais ligada na partida e chegou a assustar o Brasil. Primus teve chance de empatar aos seis minutos, mas a bola desviou em Yasmin e foi para fora.

Apesar do início melhor das jamaicanas, foram as brasileiras quem chegaram ao gol novamente. Depois de cobrança de escanteio, Jheniffer aproveitou o rebote da goleira para fazer o segundo do Brasil. Depois, a própria Jheniffer também fez o terceiro gol, arriscando de fora da área e balançando a rede adversária mais uma vez. Para fechar, a Rainha Marta, que entrou no segundo tempo, fez um gol de falta aos 38 minutos para fechar a goleada brasileira de 4 a 0 sobre a Jamaica.

Despedida

Em entrevista ao CNN Esportes em abril deste ano, Marta revelou que 2024 será seu último ano com a Seleção Brasileira. A Rainha do Futebol disse que a decisão independe de participar ou não das Olimpíadas de Paris. A lista de jogadoras convocadas para os Jogos ainda não foi divulgada.

Durante sua carreira, Marta participou de cinco Olimpíadas e conquistou duas medalhas de prata (2004 e 2008). A jogadora de 38 anos também é bicampeã dos Jogos Pan-Americanos (2003 e 2007) e tricampeã da Copa América (2003, 2010 e 2018).

Além das conquistas com a Seleção Brasileira, os prêmios individuais também são muitos. Marta levou o prêmio de melhor jogadora do mundo seis vezes e é a maior artilheira da história da Seleção, além de ser a maior goleadora em Copas do Mundo — considerando futebol feminino e masculino —, com 17 gols marcados.

