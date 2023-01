Geral Brasileira é assassinada na Irlanda e ex-namorado é preso

Por Redação O Sul | 5 de janeiro de 2023

Bruna Fonseca foi encontrada morta em um apartamento na cidade de Cork, na Irlanda. (Foto: Reprodução)

O brasileiro Miller Pacheco, de 29 anos, foi acusado de assassinar a mineira Bruna Fonseca, de 28, na cidade irlandesa de Cork, na última segunda-feira. Segundo a imprensa local, o crime aconteceu nas primeiras horas do dia 1° de janeiro, após as comemorações do ano novo.

Bruna Fonseca foi encontrada morta com sinais de espancamento e estrangulamento em seu apartamento. Apontado como autor do crime, Pacheco foi detido pela polícia irlandesa na tarde desta segunda-feira no mesmo prédio em que a mineira morava.

Segundo o detetive Padraig Harrington disse ao jornal Irish Examiner, o brasileiro afirmou “não ter nada a declarar” sobre a acusação. Miller será mantido preso sem direito a fiança.

De acordo com o jornal Irish Examiner, a mineira, natural da cidade de Formiga, havia se mudado para o país europeu no ano passado e trabalhava em uma empresa de limpeza. Ela era formada em Biblioteconomia pela Unifor.

Ainda segundo o veículo irlandês, Bruna Fonseca era ex-namorada de Miller Pacheco. Nas redes sociais do casal, é possível encontrar fotos dos dois juntos.

Por volta das 6h30, a polícia irlandesa foi acionada após o corpo da brasileira ser encontrado em seu apartamento na rua Liberty Street. Paramédicos tentaram reviver a brasileira, mas sem sucesso. Posteriormente, uma perícia médica indicou que Bruna Fonseca foi morta após ser estrangulada e espancada.

Segundo a polícia irlandesa, poucas horas antes do crime, a jovem havia deixado o apartamento para comemorar a virada de ano junto com amigos.

A família da brasileira Bruna Fonseca abriu uma vaquinha para arrecadar dinheiro para trazer o corpo da jovem ao Brasil. Segundo a publicação, são necessários 30 mil euros para o traslado, o equivalente a R$ 171 mil. Cerca de R$ 34 mil já foram arrecadados na plataforma Go Fund Me.

O Itamaraty disse ter tomado ciência do caso e afirmou estar à disposição de familiares da jovem. Bruna Fonseca tem parentes que residem na Irlanda.

“A Bruna sempre foi definida como guerreira, uma menina discreta, porém com objetivos muito bem definidos. Uma irmã que está sempre auxiliando a quem a buscava. Sem sombra de dúvida a nerd da família”, lembra a irmã da jovem, Isabel Fonseca, que descreveu ainda o choque sofrido pela família “Ainda não estamos sabendo lidar, porque ninguém no mundo pode imaginar passar por uma situação dessas. Estamos vivendo um dia de cada vez.”

Desde que se mudou para a Irlanda em setembro, com o objetivo de estudar inglês, a bibliotecária trabalhava para uma empresa de limpeza para se manter no país. Ainda segundo Isabel, a brasileira tinha planos de se estabelecer no exterior:

“Como ela ainda estava lá a pouco tempo, ela não comentava se seria permanente, porém ela pensava sim em estabelecer algo mais sólido fora do país.” As informações são do jornal O Globo.

