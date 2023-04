Últimas Brasileira presa na Indonésia será interrogada em maio e pode receber pena de morte

Por Redação O Sul | 22 de abril de 2023

Manuela Vitória, que trabalha como vendedora de roupas e perfumes, acabou detida há três meses no aeroporto de Bali.

Presa na Indonésia por tráfico de drogas, a catarinense Manuela Vitória de Araújo Farias, de 19 anos, já sabe quando será interrogada pelas autoridades do país asiático.

Segundo a defesa da jovem, ela será interrogada em 2 de maio. O depoimento faz parte das últimas etapas do julgamento antes da sentença, que pode condená-la à morte.

Na Indonésia, a pena mínima para tráfico de drogas é de cinco anos, mas pode chegar até a pena de morte. Manuela Vitória, que trabalha como vendedora de roupas e perfumes, acabou detida há três meses no aeroporto de Bali com 3,9 quilos de cocaína.

De acordo com o diretor de Investigação de Narcóticos de Bali, Kombes Iwan Eka Putra, Manuela relatou não saber que levava substâncias ilegais na bagagem. O advogado da família de Manuela defende que ela foi usada como “mula”.

Aos familiares, Manuela contou que iria passar o réveillon em Bali com um namorado, que reside em Portugal e com quem ela já havia viajado para o exterior no passado. A brasileira, no entanto, chegou à Indonésia sozinha.

2023-04-22