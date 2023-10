Esporte Brasileira Rebeca Andrade é campeã mundial na prova do salto

Rebeca Andrade é bicampeã mundial do salto e supera Simone Biles. (Foto: Ricardo Bufolin/CBG)

Rebeca Andrade mal celebrou a prata conquistada no individual geral na sexta e retornou ao pódio na manhã deste sábado, mas desta vez no lugar mais alto, na Antuérpia. O ouro veio na final do salto, mais uma vez com a presença de Simone Biles. Rebeca conseguiu executar os dois saltos quase cravados, teve média 14,750 pontos e foi coroada bicampeã mundial.

Maior medalhista de mundiais da história, Biles repetiu o elemento de maior pontuação na ginástica homologado no Mundial da Antuérpia, o BIles II, mas desta vez não conseguiu completar o movimento, caiu e terminou com a prata, com somatório de 14,549 pontos. O bronze ficou com a sul-coreana Yeo Seojeong, com 14,416 pontos.

“Esse ouro significa que nosso trabalho continua dando certo, tanto parte técnica como mental e física. Trabalho de todo mundo para eu conseguir controlar minha mente e meu corpo. Deu tudo certo”, disse a ginasta.

Atual campeã olímpica do salto e campeã mundial em 2021, Rebeca não tinha conseguido a vaga na final no Mundial do ano passado, em Liverpool, depois de um susto que acabou forçando a atleta abortar um dos saltos na classificatória. Em 2023, diferente do ano passado, Rebeca foi bem em todas as passagens que fez no salto durante o Mundial e repetiu na final desse sábado.

A brasileira foi a última a se apresentar e não sentiu a pressão. No primeiro salto, conseguiu impressionante 15.000 pontos, a maior nota do dia.

No segundo, que fechava a disputa, diminuiu a dificuldade para conseguir 14.500, nota suficiente para ter a média de 14.750 e garantir a medalha de ouro. Simone Biles levou a prata, com 14.549, e Seojeong Yeo, da Coreia do Sul, com 14.416, foi a terceira.

Na Antuérpia já são 3 medalhas no currículo de Rebeca com 1 de ouro e 2 de prata – equipes e individual geral – , o que já colocou Rebeca mais uma vez no patamar de maior medalhista brasileira em uma edição, quebrando seu próprio recorde de 2022, com duas medalhas (ouro no individual e prata nas barras assimétricas). Ela ainda pode aumentar esse número com as finais da trave e do solo, neste domingo, a partir das 9h. Ela também tem outro recorde: a maior medalhista brasileira em mundiais, com 7 medalhas até o momento.

Final do solo

O Brasil terá duas representantes na final do solo com Flávia Saraiva, que acabou na 15ª colocação no individual geral, e Rebeca Andrade, em busca da quarta medalha na Antuérpia. O novo solo embalado ao som de Beyoncé e Anitta tem levantado a torcida na Bélgica em todas as apresentações feitas. A maior nota inclusive de Rebeca durante todo o mundial foi no solo da final por equipes, com 14,966 pontos.

Simone Biles também vai em busca do sexto título no aparelho. Desde 2013, quando fez sua estreia em Mundiais justamente na Antuérpia, a americana de 26 anos venceu todas as finais de solo que disputou.

