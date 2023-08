Geral Brasileiro é encontrado morto após tiroteio nos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 11 de agosto de 2023

Compartilhe esta notícia:











Kairo Lessa Neves, de 19 anos, levou um tiro na cabeça e chegou a ser levado para um hospital local, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Um brasileiro morreu no último domingo após ser atingido por um disparo de arma de fogo durante um tiroteio na cidade de Filadélfia (EUA), no Estado norte-americano da Pensilvânia. Kairo Lessa Neves, de 19 anos, levou um tiro na cabeça e chegou a ser levado para um hospital local, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

De acordo com a Fox29, ninguém foi preso e nenhuma arma foi apreendida. No entanto, há um suspeito de ter cometido o crime, um outro jovem, de 17 anos, que está foragido. Ambos se conheciam e teriam brigado antes do assassinato.

Segundo as investigações, o suspeito teria roubado um carro e perseguido a vítima, tendo encontrado com ela andando pela Bustleton Avenue ao lado de um amigo. Ele saiu do carro e abriu fogo contra Kairo, que foi atingido apenas uma vez, na cabeça.

Segundo o portal Brazilian Times, Kairo seria natural da cidade de Contagem, em Minas Gerais, mas tendo morado grande parte da vida em Ipatinga, antes de se mudar para os Estados Unidos há pouco mais de um ano.

Identificada como prima de Kairo, Franciele Lopes, que também mora na Filadélfia, criou uma “vaquinha” virtual para arrecadar fundos para o enterro da vítima.

“Contamos com ajuda de qualquer contribuição, neste momento tão difícil e doloroso, que Deus abençoe cada um de vocês, meus tios Vanusa e Celso agradecem a cada um”, diz ela na publicação.

A campanha criada por Franciele tem o objetivo de arrecadar 6 mil dólares para custear o funeral do brasileiro. Até a noite de quinta-feira, pouco mais de 5,5 mil dólares já haviam sido doados. As informações são do jornal O Globo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral

https://www.osul.com.br/brasileiro-e-encontrado-morto-apos-tiroteio-nos-estados-unidos/

Brasileiro é encontrado morto após tiroteio nos Estados Unidos

2023-08-11