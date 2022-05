Geral Brasileiro encontrado morto em Portugal tinha abraçadeiras no pescoço

Por Redação O Sul | 22 de maio de 2022

Segundo a família, Douglas Gonçalves morava em Cascais há cerca de três anos e trabalhava como pintor. (Foto: Reprodução)

A polícia portuguesa ainda continua investigando o caso do mineiro, de 36 anos, encontrado morto na região conhecida como Cabo da Roca, em Portugal. Segundo jornal Correio da Manhã, o corpo de Douglas Gonçalves não tinha sinais violência, mas ele estava com abraçadeiras no pescoço.

A família do pintor, que morava em Cascais há cerca de três anos, não acredita em suicídio. Os parentes fazem uma campanha para trazer o corpo dele para o Brasil.

“Nós não acreditamos que ele possa ter feito algo contra a própria vida, achamos que foi vítima de algum crime. Faço um apelo para que as autoridades nos ajudem a trazer o corpo dele de volta para o Brasil, porque o custo é muito alto. Nós tínhamos divulgado a vaquinha para ir até Portugal e ajudar a descobrir onde ele estava, mas agora usaremos o dinheiro para trazer ele de volta”, disse a irmã de Douglas, Daniela Gonçalves de Almeida, quando ele foi encontrado, no dia 16 de maio.

Segundo Daniela, o irmão foi embora do país para “buscar uma vida melhor”. Antes de desaparecer, o último contato de Douglas foi com a esposa, no dia 9, avisando que o trânsito estava congestionado e que iria demorar um pouco para chegar em casa.

“A mulher dele esperou e ele não chegou. Na manhã do dia seguinte, ela foi até o serviço dele, mas ele não estava lá. Depois disso, nós começamos a nos mobilizar em busca de notícias.”

A irmã também disse que um comentário feito em uma postagem de rede social ajudou a encontrar o carro de Douglas. “Uma pessoa escreveu na página do Cascais 24 horas que tinha visto o carro, mas que não tinha certeza da placa. A esposa do meu irmão foi ao local e encontrou o carro dele. Como estava muito frio e com nevoeiro, a polícia falou que voltaria no dia seguinte de manhã para fazer as buscas por ele, foi quando eles retornaram e acharam o corpo.”

Ainda conforme informações do jornal Correio da Manhã, o corpo estava em avançado estado de decomposição e foi encontrado em uma área de mata, perto de onde o automóvel estava.

O que diz o Ministério das Relações Exteriores:

“O Itamaraty, por meio do Consulado-Geral em Lisboa, acompanha o caso e segue à disposição para prestar toda a assistência cabível aos familiares do nacional, em conformidade com os tratados internacionais vigentes e com a legislação local.

Em caso de falecimento de cidadão brasileiro no exterior, os consulados brasileiros poderão prestar orientações gerais aos familiares, apoiar seus contatos com autoridades locais e cuidar da expedição de documentos, como o atestado consular de óbito. O traslado dos restos mortais de brasileiros falecidos no exterior para o Brasil é decisão da família. Não há previsão regulamentar e orçamentária para o pagamento do traslado com recursos públicos.

Em observância ao direito à privacidade e ao disposto na Lei de Acesso à Informação e no decreto 7.724/2012, maiores informações poderão ser repassadas somente mediante autorização dos envolvidos. Assim, o MRE não poderá fornecer dados específicos sobre casos individuais de assistência a cidadãos brasileiros.”

