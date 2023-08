Mundo Brasileiro morre após ser agredido em discussão de trânsito em Portugal

Por Redação O Sul | 29 de agosto de 2023

O brasileiro teria recebido um mata-leão, foi atendido por equipes de emergência, mas acabou morrendo na calçada. Foto: Reprodução/Redes Sociais O brasileiro teria recebido um mata-leão, foi atendido por equipes de emergência, mas acabou morrendo na calçada. (Foto: Reprodução/Redes Sociais) Foto: Reprodução/Redes Sociais

Um brasileiro de 44 anos morreu após ser agredido em uma discussão de trânsito na região de Quarteira, em Portugal. Identificado pelo site português Correio da Manhã, o paulista Amandio Júnior e outro homem teriam se desentendido com um motociclista que avançou sobre a faixa de pedestres, em frente ao Edifício Valencia.

Segundo a imprensa local, a briga aconteceu na noite de segunda-feira (28), por volta das 20h30min. De acordo com relatos de testemunhas, o brasileiro teria recebido um mata-leão, foi atendido por equipes de emergência, mas acabou morrendo na calçada.

O suspeito seria um francês de 39 anos, detido pela Guarda Nacional Republicana logo após a ocorrência. Nas redes sociais, registros feitos por pedestres presentes no local mostram o momento em que profissionais do Instituto Nacional de Emergência Médica (Inem) tentam reanimar a vítima, enquanto outras pessoas correm no entorno.

Amigos e familiares de Amandio usaram as redes para lamentar a perda. Em comentário anônimo em um grupo local, uma pessoa comentou que a “alegria” e a “ternura” da vítima não seriam esquecidas.

“Jamais esqueceremos a alegria e a ternura do ser que todos perdemos hoje. Deus a perdoe! As lágrimas não param, estamos sofrendo com essa perda repentina! Que Deus o descanse em paz!”, escreveu.

Outros casos

Três brasileiros relatam ter sofrido violência física e tortura em um bar de Lisboa, em Portugal. O cearense Jefferson Gomes Tenório, de 29 anos, e seu namorado, o também brasileiro Luís Almeida, de 30, estavam na boate Titanic Sur Mer, na região do cais do Sodré, acompanhados da prima de Luís. Após um desentendimento, segundo Jefferson, que mora em Portugal, mais de oito seguranças os espancaram. O caso aconteceu na madrugada do dia 22 de maio.

Segundo o brasileiro, eles ficaram no estabelecimento até cerca de 3h. Quando decidiram ir embora, Jefferson voltou ao bar para usar o banheiro. Após alguns minutos, seu companheiro tentou entrar para procurá-lo, mas foi impedido. Iniciou-se, então, um desentendimento entre Luís e três seguranças, que, de acordo com o relato, o empurravam. Jefferson diz não saber se a violência foi motivada por sua orientação sexual, pela cor de seu namorado ou pela nacionalidade deles.

