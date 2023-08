Inter Inter vence o Bolívar por 2 a 0 e se classifica para as semifinais da Libertadores

Por Redação O Sul | 29 de agosto de 2023

Valencia marcou os dois gols da partida. Foto: Divulgação/@Libertadores Valencia marcou os dois gols da partida. (Foto: Divulgação/@Libertadores) Foto: Divulgação/@Libertadores

O Inter derrotou o Bolívar-BOL por 2 a 0 nesta terça-feira (29), no Estádio Beira-Rio em Porto Alegre, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Libertadores da América. Os gols da partida foram marcados pelo equatoriano Enner Valencia. Com o placar agregado de 3 a 0, derrotando o adversário nos dois confrontos, o Colorado está classificado para as semifinais da competição, após oito anos de ausência nesta fase do torneio.

Agora, o Inter aguarda por quem passar no confronto entre Fluminense e Olimpia-PAR. As datas e horários dos jogos das semifinais ainda serão definidos pela Conmebol.

O jogo

O Inter começou o jogo controlando as ações e pressionando o adversário, forçando o erro do Bolívar na saída de bola. E o gol não demorou a sair. Logo aos 10 minutos, o Colorado abriu o placar justamente por esse meio. Wanderson interceptou passe e avançou em velocidade pela esquerda. O camisa 11 invadiu a área e cruzou rasteiro para Enner Valencia chutar de primeira e abrir o placar. Festa no Beira-Rio lotado com quase 50 mil torcedores.

Após o gol, os comandados de Eduardo Coudet seguiram no mesmo ritmo controlando as ações, enquanto o Bolívar praticamente não ameaçava. Aos 18, o capitão Alan Patrick deu assistência para Maurício, que finalizou na rede pelo lado de fora.

VAR em ação

Seis minutos mais tarde, aos 24, Enner Valencia balançou as redes do goleiro Lampe, mas o lance, ajustado, foi anulado por impedimento. O atacante equatoriano recebeu passe de Johnny e, cara a cara com o goleiro, bateu cruzado para balançar a rede. Entretanto ele estava pouco à frente do último defensor.

Confusão

Pouco depois, aos 41, o jogo foi paralisado por conta de um forte cheiro de gás de pimenta, em razão de uma confusão nas imediações do estádio. O duelo ficou cerca de oito minutos parado até ser retomado. Uma confusão acontecia fora do Beira-Rio. A partida foi retomada, mas o placar não sofreu alterações até o final da primeira etapa.

Valencia

O cenário do jogo não mudou na segunda etapa. O meio campo Colorado mantinha a posse de bola, trocava passes e não era ameaçado pelo Bolívar. Aos nove minutos, Maurício recebeu de Bustos, chutou cruzado e a bola passou raspando a trave.

Na sequência foi a vez de Alan Patrick arriscar de longa distância e mandar à direita do gol de Lampe. Aos 14, a confirmação da classificação. Alan Patrick deu passe para Enner Valencia, que invadiu a área, driblou o zagueiro e chutou no canto esquerdo de Lampe para ampliar o placar.

Rochet

O Bolívar seguia sem ameaçar. A confirmação da vitória parecia questão de minutos. Entretanto, aos 36, os bolivianos tiveram sua única chance na partida. Após consulta ao VAR, o árbitro viu um toque de mão de Nico Hernández dentro da área e marcou pênalti . O atacante Ronnie Fernández cobrou, mas Rochet encaixou a bola e fez explodir o Estádio Beira-Rio.

Ficha técnica

Internacional: Rochet; Bustos, Hugo Mallo, Mercado (Nico Hernández) e Renê; Johnny (Gabriel), Aránguiz (Bruno Henrique) e Alan Patrick; Maurício (Carlos de Pena), Wanderson e Enner Valencia (Luiz Adriano). Técnico: Eduardo Coudet

Bolívar: Lampe; Jesús Sagredo, Bentaberry e Ferreyra; Justiniano (Vaca), Villamil, Bejarano e Rodríguez (Saucedo); Bruno Sávio (Algarañaz); Francisco da Costa (Paz) e Ronnie Fernández. Técnico: Beñat San José

Arbitragem

Esteban Ostojich (URU), Carlos Barreiro (URU), Andrés Nievas (URU) e Juan Soto (VEN)

2023-08-29