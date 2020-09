Ao analisar os tipos de despesas entre as famílias do País, o IBGE identificou que, em média, elas gastam por mês R$ 12,79 com arroz, enquanto desembolsam R$ 14,16 com jogos e apostas – uma diferença de quase R$ 2.

Chamou a atenção também o gasto com fumo, que foi, em média, de R$ 18,95 por mês – valor que supera em quase R$ 3 o gasto mensal com legumes e verduras (R$ 16,07), em R$ 4,10 o com previdência privada (R$ 14,85) e chega a ser maior, até mesmo, que com o pão francês (R$ 18,63), bem como os com sanduíches e salgados (R$ 18,29).

O IBGE observou que o gasto com jogos e apostas entre as famílias com acesso pleno e regular à alimentação de qualidade (R$ 11,60) é quase o dobro do desembolsado pelas famílias com algum tipo de restrição alimentar (R$ 6,76). A menor média de gastos (R$ 5,96) foi observada entre as famílias com insegurança alimentar moderada. Entre aquelas com restrição severa a alimentos, a média de gasto mensal com jogos e apostas foi de R$ 6,02.

Já em relação ao fumo, o IBGE apontou que as famílias em situação de fome são as que menos gastam com esse tipo de produto – em média, R$ 15,56. O maior valor de gasto com fumo foi observado entre as famílias com insegurança alimentar leve (R$ 18), seguido pelas famílias com insegurança alimentar moderada (R$ 17,51). As famílias com pleno acesso à alimentação apresentaram o segundo menor gasto com fumo – R$ 17,29, em média, por mês.

Na média, os brasileiros gastam mais com frutas (R$ 23,10) que com lanches (R$ 15,83) ou biscoitos (R$ 11,91). Também desembolsam mais dinheiro na aquisição de leite de vaca (R$ 14,47) que com queijos diversos (R$ 12,92).