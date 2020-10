Brasil Brasileiros reclamam do aumento de dores pelo corpo durante a pandemia

Por Redação O Sul | 4 de outubro de 2020

As dores no corpo podem ser causadas por fatores emocionais. (Foto: Reprodução)

A pandemia tem deixado muitos brasileiros – que não pegaram a Covid-19 – com dores pelo corpo. Um reflexo da necessidade de ficar mais tempo em casa e assumir tarefas domésticas. Dona Sônia era praticante de corrida de rua. Mas veio a pandemia e a necessidade de ficar em casa e cuidar de tudo sozinha. As costas reclamaram.

“Eu só sinto dores, dores e dores. E eu que tenho que fazer, que minha mãe é mais velha. O pessoal lá de casa, todo mundo trabalha fora. Estou tomando remédio para dor direto”, explica Sônia de Souza Lima, aposentada.

Pesquisa da UFMG, Unicamp e Fiocruz revela que a pandemia fez o brasileiro sofrer mais com as dores: 41% reclamam de problemas na coluna, contra 18% antes da chegada do coronavírus.

Na média, os brasileiros passavam menos de quatro horas por dia em frente ao computador, tablet ou celular. Com o isolamento social, essa média subiu para mais de cinco horas. Antes, 36% da população praticavam atividade física regularmente. Agora, o percentual caiu para menos da metade.

Na avaliação dos pesquisadores, muita gente está trabalhando em casa de maneira improvisada. Quem trabalha fora geralmente usa cadeiras feitas para gente aguentar longos períodos sentado. Elas têm apoio para as costas, os braços e, muitas vezes, ainda têm um apoio para deixar os pés na posição correta. Mas nem sempre as pessoas têm isso em casa. E aí o corpo sofre.

A Luciana tem hérnia de disco na região lombar, mas não sentia dores porque fazia exercícios. A nova rotina tirou a academia. A responsável pela pesquisa diz que os brasileiros, além de todos esses problemas, estão mais ansiosos e estressados. E o corpo reage mal a isso também.

“Então a primeira recomendação: praticar atividade física com regularidade. Em relação à ansiedade, é importante o manejo dessa ansiedade. Sabemos que é muito difícil, mas, enfim, conversar com pessoas, falar de coisas agradáveis, ter boas leituras, procurar também se distrair, ter momentos para relaxar. Isso é muito importante”, destaca Deborah Malta, professora da Faculdade de Enfermagem da UFMG.

Treinos

Para quem estava acostumado a realizar exercícios físicos todos os dias, o isolamento social provocado pela Covid-19 tem sido um grande desafio. Até mesmo quem gostava apenas de fazer uma caminhada no fim de semana está sentindo falta da rotina. Todos sabem que manter-se em movimento é essencial. Mas, diante desse cenário, como é possível fazer isso mesmo estando em casa?

As possibilidades são muitas e as preferências ficaram ainda mais claras no estudo realizado pela empresa Polar, que comercializa aparelhos vestíveis para atividades físicas. De acordo com os dados fornecidos pelos aparelhos dos clientes, foi possível verificar que a prática de corridas e de exercícios de força diminuiu 13% e 55% nesse período, respectivamente. Quedas maiores foram registradas nas corridas em esteiras e natação, com 67% e 86%. Por outro lado, foram as atividades em casa que tiveram os melhores resultados.

O tempo no treino funcional, por exemplo, aumentou em 94%. Já o uso de bicicletas ergométricas cresceu 42%. Isso se refletiu na melhoria do sono dos usuários dos equipamentos, que passaram a dormir mais tarde e a acordar mais tarde, pois não precisam mais se deslocar até o local de trabalho – um total de 21 minutos a mais de sono, em média.

