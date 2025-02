Economia Brasileiros tiveram prejuízo de R$ 3,5 bilhões em um ano com golpes em compras on-line

Por Redação O Sul | 10 de fevereiro de 2025

As principais fraudes foram falso pagamento (que representou 46% dos golpes), invasão de conta (28%), anúncio falso (15%) e coleta de dados (10%). (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil)

Os consumidores brasileiros tiveram um prejuízo de R$ 3,5 bilhões com golpes em compras on-line no ano passado, aponta pesquisa realizada pela OLX, que analisou cerca de 20 milhões de contas abertas em plataformas online.

Às vésperas do Dia Mundial da Internet Segura, comemorado nesta terça-feira, dia 11, o levantamento aponta que as principais fraudes foram falso pagamento (que representou 46% dos golpes), invasão de conta (28%), anúncio falso (15%) e coleta de dados (10%).

Entre as categorias de produtos avaliados pela pesquisa, os anúncios envolvendo celulares foram os principais alvos de fraude, representando 27% do total; seguidos por videogames (18%); carros, vans e utilitários (14%); computadores (8%); e motos (6%).

Veja abaixo como funcionam os golpes e entenda como se proteger:

– Falso pagamento: Nesse golpe, também conhecido como golpe da “compra aprovada”, o fraudador faz um falso comprovante de depósito, levando a vítima a acreditar que o valor referente à compra foi pago e garante a entrega do item. O comprovante falso é enviado por e-mail ou aplicativo de mensagens e, quando a vítima percebe o golpe, o fraudador já está com o produto em mãos. A recomendação dos especialistas é que o vendedor só entregue o produto após a confirmação do depósito em sua conta bancária ou carteira digital. O mais seguro é manter a conversa com o comprador pela ferramenta de chat disponível na plataforma de compra e venda, evitando negociar por aplicativos de mensagens também é um cuidado importante.

– Invasão de conta: Esse golpe consiste no uso de logins e senhas de outras pessoas, obtidos a partir de vazamento de dados na internet, para a criação de anúncios falsos. O fraudador usa essas informações para se passar por pessoas idôneas e obter pagamentos antecipados por produtos que não existem ou até testar cartões da vítima para aplicar golpes em diferentes plataformas. Não se deve repetir senhas em diferentes sites e orienta-se usar combinações fortes, misturando letras, números e caracteres especiais para evitar esse tipo de fraude. Outra recomendação é mudar as senhas periodicamente e ficar atento aos alertas das plataformas sobre tentativa de login na sua conta.

– Anúncio falso: O criminoso cria um falso anúncio e, após a vítima fazer o pagamento, deixa de responder às mensagens ou até apague seus dados. Preços muito baixos da média de mercado e entregas facilitadas demais são sinais de alerta para que possa haver algo errado com a oferta. Sempre que receber ofertas on-line fique atento ao domínio do e-mail (xx@nomedaempresa) e confira sempre a informação site ou aplicativo da própria empresa.

– Roubo de dados: Neste tipo de golpe, o objetivo é coletar dados sensíveis dos usuários, por anúncios falsos e solicitação de preenchimento de formulários a fim de obter informações pessoais, como CPF, conta bancária. Antes de prestar qualquer informação pessoal, certifique-se que é de uma página oficial da empresa ou recrutadora de vaga de emprego, que tem sido outro expediente comumente usado para obter dados sensíveis. As informações são do jornal O Globo.

