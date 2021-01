Segundo Renata, a vacinação é feita em tendas do governo espalhadas pela cidade. Ao chegar no local, dona Marivone informou que estava na cidade a turismo e teve que apresentar o passaporte. Ela passou por uma triagem sobre suas condições de saúde e teve de fazer um teste de glicemia ao informar que era diabética. Após a checagem, dona Marivone recebeu a primeira dose da vacina feita pelo laboratório chinês Sinopharm.

“Eu nem acreditei quando soube que poderia tomar a vacina, pois jamais esperava isso, não pensei que seria possível por ser turista. Fui para a tenda super ansiosa e fiquei muito emocionada. Não doeu nada e não tive reação nenhuma. Estou muito feliz por ter tido essa sorte”, afirmou a aposentada. A próxima dose está marcada para o dia 7 de fevereiro.

O advogado Nilton Cardoso da Silva, de 64, anos, foi para Abu Dhabi passar as festas de fim de ano com a filha Jéssica, que mora no país há quase 7 anos. O que ele não esperava é que poderia ser vacinado contra o coronavírus mesmo estando no país a turismo.

“Eu até tinha uma expectativa porque aqui as coisas são muito organizadas, mas não pensei que fosse tão rápido”, conta ele, que já avisou um grupo de amigos no Brasil que a vacinação para turistas no país árabe é uma realidade. Para isso, ao chegar ao país, é preciso cumprir uma quarentena de no mínimo dez dias antes de poder sair e se vacinar. E ainda é preciso esperar o intervalo de 21 dias entre as doses. “É um investimento que vale, pois a vida não tem preço”, disse.

Para ter direito a receber o imunizante bastou Silva apresentar o passaporte e preencher um formulário sobre questões de saúde. O advogado recebeu a primeira dose da vacina do laboratório chinês Sinopharm no domingo, e a próxima está agendada para o dia 7 de fevereiro. Ele conta que ficou emocionado quando viu que era verdade. “É indescritível dizer o que eu senti naquele momento. Vim aqui passar umas férias e recebi um bônus para viver mais e poder ver os meus netos crescerem”, afirmou.

Moradora de Arroio do Sal, município com 8 mil habitantes no litoral do Rio Grande do Sul, a esteticista Andréia Honório, de 36 anos, vive uma expectativa de viajar a Singapura em abril. No momento, o país está fechado para turistas brasileiros mas ela acredita que em três meses pode haver uma liberação para embarcar. Uma das razões para a viagem que planeja é o desejo de se vacinar no país asiático.