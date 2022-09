Expointer BRDE alcança marca histórica na 45ª Expointer: R$453 milhões para o agronegócio

3 de setembro de 2022

O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) está fechando sua participação na 45ª edição da Expointer, em Esteio, atingindo uma marca histórica. Entre operações e protocolos de novos pedidos de financiamento voltados ao agronegócio gaúcho, o BRDE registrou durante a feira o montante de R$453,5 milhões. Além de patrocinador da Expointer, neste ano o banco ocupou um espaço junto à Feira de Máquinas e Equipamentos Agrícolas e apoiou a inédita arena RS Innovation Agro.

O volume de contratações fechadas e de operações apresentadas nos nove dias de feira deste ano superam em 183% o total de pedidos apresentados na edição de 2021 “O resultado demonstra que efetivamente estamos vivendo um forte período de retomada e o BRDE, respeitando sua vocação de apoiar o agro, mais vez cumpre com sua missão. Estamos atuando em parceria em favor de projetos que ampliam a produtividade de maneira sustentável, garantindo maiores ganhos ao nosso produtor rural”, destacou o diretor de Planejamento e de Operações do banco, Otomar Vivian.

Do volume de negociações deste ano, o valor mais expressivo está destinado para aquisição de equipamentos e obras de ampliação das plantas de agroindústrias. “Sinaliza uma confiança do setor e de que o período de incertezas do pós-pandemia parece superado. São investimentos para ampliar e modernizar as unidades de produção, o que vai agregar valor ao que sai do nosso campo, acrescenta Vivian.

BRDE – 45ª EXPOINTER

Contratações e novos pedidos de financiamento:

EQUIPAMENTOS …………………….. R$284.400.000,00 (62,7%)

OBRAS CIVIS …………………………… R$115.000.000,00 (25,4%)

ARMAZENAGEM …………………… R$40.000.000,00 (8,8%)

CAPITAL DE GIRO ………………….. R$14.120.000,00 (3,1%)

TOTAL ……………………………. R$453.520.000,00

No ano passado, os pedidos protocolados ficaram em R$160,7 milhões, em especial para armazenagem e capital de giro. Ainda durante a Expointer de 2021, o banco firmou outros R$208 milhões em operações, que se referiam a contratos fechados antes do início da feira e voltados, de maneira mais especial, para projetos de geração de energia com fontes renováveis.

Cooperativismo

Ao longo da 45ª Expointer, o BRDE ultrapassou R$98,1 milhões em financiamentos apenas para quatro cooperativas do Rio Grande do sul. Foram anunciadas novas operações com as cooperativas Dália Alimentos (R$20 milhões), Santa Clara (R$35 milhões), CCGL (R$35 milhões) e Nova Aliança (R$8,12 milhões).

Ao longo da semana, a equipe técnica do banco manteve reuniões com representantes de outras cooperativas alinhando futuras parcerias. É o caso da Cooperlate, Contribá e Contrijal, essa última apresentando um projeto de uma planta de produção de etanol no estado.

Inovação

Novidade na Expointer deste ano, o RS Innovation Agro contou com o apoio direto do BRDE. Durante a programação realizada na a arena voltada à inovação, o banco trouxe as novidades no apoio a projetos de inovação no agronegócio. Com a presença de uma equipe da Finep (Financiadora de Estudos e Projetos), foram detalhadas linhas de financiamento e também as possibilidades de repasse direto para custear iniciativas inovadores através de recursos não-reembolsáveis.

Com maior foco em apoiar as agrotechs (startups do agronegócio), o encontro promovido pelo BRDE abordou as possibilidades de financiamento e as chamadas públicas de apoio, como é caso do edital que se encontra disponível com disponibilidade de R$75 milhões (não-reembolsáveis), onde podem ser contemplados projetos de biodefensivos agrícolas e nutrição de plantas.

O edital é destinado a projetos de comercialização de propriedade intelectual, o que exige que o projeto da startup tenha como parceiros instituições de pesquisa. Como maior repassador nacional de recursos do Finep, o BRDE já acumula neste ano R$74,6 milhões em novos operações em favor da inovação.

