Ao comentar a operação, no dia em que era realizada, Bolsonaro parabenizou a Polícia Federal. Ele riu após ouvir um comentário de um apoiador a respeito dos mandados.

Bolsonaro e Witzel foram aliados durante as eleições de 2018. Witzel chegou a ter como um dos principais apoiadores na campanha um dos filhos do presidente, o senador Flávio Bolsonaro (Republicanos -RJ).

Mas a relação entre o governador e o presidente se deteriorou nos últimos meses e eles se tornaram rivais políticos. Bolsonaro acusa Witzel de criticá-lo com objetivo eleitoral. O desgaste entre os dois se intensificou com as medidas de isolamento social, tomadas pela maioria dos governos estaduais, inclusive o do Rio, para a contenção do coronavírus. Bolsonaro é contra as medidas.

Na reunião ministerial de 22 de abril, cuja gravação foi divulgada por decisão judicial, Bolsonaro chamou Witzel de “estrume”, em um momento em que criticava as ações tomadas contra a pandemia.