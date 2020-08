Brian Austin Green não deixou passar a oportunidade de brincar com uma declaração de amor que sua ex-esposa, Megan Fox, fez ao novo namorado dela.

Nesta quarta-feira (05), a atriz de ‘Transformers’ publicou no Instagram uma foto ao lado do cantor Machine Gun Kelly, com quem ela assumiu namoro em julho. Na legenda, escreveu: “Menino dolorosamente bonito… Meu coração é seu”.

Pouco tempo depois, Brian Austin Green publicou no seu próprio perfil do Instagram as fotos dos seus quatro filhos – três deles do seu casamento com Fox –, e escreveu: “Meninos dolorosamente bonitos… Meu coração é de vocês”.

Fãs do ator de ‘Barrados no Baile’ foram rápidos em notar que a publicação era uma referência ao post da ex-esposa dele. “Sim! Melhor resposta”, comentou uma seguidora, enquanto outra escreveu: “Colocando seus filhos primeiro! Deus abençoe!”.

Porém, nem todos os internautas apreciaram a atitude de Green. “Agora sabemos por que ela terminou com você. Seus filhos devem ser mais maduros que você. Siga em frente”, uma seguidora respondeu ao post. Outra ironizou: “Por favor, continue a humilhar a mãe [dos seus filhos] porque ela está feliz com outro homem. Bom trabalho, pai!”.

Recentemente, Brian Austin Green disse no podcast ‘Hollywood Raw’ que o processo de divórcio estava “indo tão bem quanto é possível”, e desejou que Megan Fox fosse feliz. Ele e a atriz foram casados durante 10 anos, e anunciaram sua separação em maio deste ano.