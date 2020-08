Melhores amigos há muitas décadas, Ben Affleck e Matt Damon curtiram um dia de praia em Malibu, na Califórnia, ao lado de suas famílias.

Os dois foram clicados ao lado de suas companheiras: Ben com a namorada, a atriz Ana de Armas, e Matt com a mulher, Luciana Barroso. Eles ainda estavam acompanhados de seus filhos e outros amigos.

Durante o passeio, Ben e Ana não economizaram nas demonstrações de afeto e trocaram uma série de beijos.

Recentemente Matt foi clicado fazendo uma visita a casa do amigo assim que voltou de um período de quarentena na Irlanda ao lado da mulher e as três filhas.

Bem barrado

Ana de Armas terá que pensar em outro acompanhante para os eventos de lançamento de seu mais novo trabalho, 007 – Sem Tempo para Morrer, uma vez que a presença de seu namorado Ben Affleck foi proibida.

O jornal britânico The Sun divulgou que os produtores do filme estão preocupados que o ator desviaria o foco do filme em si e roubaria os holofotes do protagonista Daniel Craig.

De acordo com fontes ligadas à produção, a intérprete da Bond Girl Paloma já teria sido avisada sobre a proibição.

“Seria um desastre se [o evento] fosse sobre as demonstrações públicas de afeto de Ben e Ana, ofuscando tudo”, disse a fonte.

A estreia de 007 estava prevista para abril deste ano, mas, por conta da pandemia causada pelo novo coronavírus, a previsão é de que o longa chegue aos cinemas em novembro.