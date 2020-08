Nesta quarta-feira (05), em São Paulo, Gui Araújo saiu para fazer uma comprinha muito simples: uma BMW 320i, que vale em torno de 187 mil reais.

“Olha quem está ali, só tinha visto por foto… Minha cara. Gostaram?”, diz apontando para o veículo. Depois, complementa: “Mano, na moral, nave demais… Você é louco. Tá do jeito que o pai gosta, zerada. Eu já tinha mais ou menos ideia do que ia fazer com esse carro, mas agora.”

Há exato um mês, no dia 05 de julho, o digital influencer comprou um carro no valor de 200 mil reais, automóvel esse que ele chega a apontar nesse vídeo.

Sobre a ex Anitta

Gabi Brandt, Vitória Bellato, Anitta… Se participasse novamente do ”De férias com o ex”, não faltariam ex-namoradas para Gui Araújo escolher no reality show da MTV. Entre as três, entretanto, o rapaz possui uma preferida: Anitta. Em um entrevista para o canal de Matheus Mazzafera no Youtube, o gato respondeu que gostaria de ver a cantora participando do ”De férias” e que se envolveria com a Poderosa novamente. ”Anitta, com certeza. Não penso nem duas vezes. Vem para o pai”, declarou.

Ainda imaginando como seria participar do reality com a cantora, Gui comentou sobre nunca ter ido à suíte master com a Poderosa: ”Foi a única (ex-namorada) que eu não fui para suíte master. A gente foi para outras suítes, mas não para a master.”

Questionado pelo apresentador se voltaria a se relacionar com ela no jogo ”pego, penso, passo”, Gui também não escondeu que voltaria a se envolver com Anitta: ”Grande Anitta, Larissa. Pegaria de novo, sempre”.

Sobre o fim do relacionamento com a cantora, em julho, Gui contou que foi tudo bem amigável e que entende o interesse do público por sua vida amorosa. “Fica uma pendência de ter que dar um parecer sobre o que rolou e, se você não fizer isso, vai ficar parecendo culpado, assumir a culpa por uma parada que nem existiu”, explicou.

Na época do término com Anitta, com quem passou parte da quarentena, Gui escreveu no Instagram: “Para que não se criem maiores especulações e críticas, eu e a Larissa não estamos mais juntos. Está tudo bem, não brigamos, está tudo certo. Somos pessoas adultas, bem resolvidas, independentes.”

Mesmo tendo terminado com Anitta, Gui segue morando no Rio com seus dois cachorros. ”Estou estabelecido no Rio por enquanto. Estou procurando uma casa, um apartamento. Não vim para cá só porque eu estava namorando. Eu já tinha que vir muito para cá por causa de trabalho, ficava muito entre Rio e São Paulo”, explicou ele.