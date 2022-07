Rio Grande do Sul Brigada Militar forma 141 novos capitães

Por Redação O Sul | 10 de julho de 2022

A solenidade ocorreu na Academia de Polícia Militar, em Porto Alegre Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini A solenidade ocorreu na Academia de Polícia Militar, em Porto Alegre. (Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini) Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini

A BM (Brigada Militar) realizou, no sábado (09), a cerimônia de formatura de 141 novos capitães com o objetivo de repor o efetivo da corporação.

O processo de formação dos cadetes, que começou em 12 de abril de 2021, teve 59 disciplinas, tais como técnicas de policiamento, defesa pessoal, saúde física policial militar, direito penal militar e processo penal militar, estágio administrativo e operacional, entre outras que completam a carga horária de três ciclos de formação, em um total de 2.425 horas-aulas.

O período de adaptação dos novos agentes contou com o emprego contínuo no policiamento ostensivo, guardas de honra, palestras, atividades de campanha e ações de responsabilidade social (como mutirões de doação de sangue, campanhas beneficentes e atividades junto ao público de comunidades em vulnerabilidade).

Integram a turma 26 mulheres. Cerca de 40% do efetivo dos novos capitães já pertencia aos quadros da BM em outros postos e graduações (soldados, sargentos e tenentes).

A solenidade ocorreu na Academia de Polícia Militar, em Porto Alegre, e contou com a presença do governador Ranolfo Vieira Júnior, que entregou uma medalha para o agora capitão Nader Mussa, primeiro colocado da turma.

“Esse grupo representa o futuro da Brigada Militar, uma instituição respeitada pelos gaúchos e com uma história que se confunde com a do Estado. A formação dos novos capitães foi longa e qualificada. Em poucos dias, eles estarão nas ruas e, certamente, vão contribuir para reforçar a segurança pública no RS”, afirmou Ranolfo.

O secretário estadual da Segurança Pública, Vanius Cesar Santarosa, foi o paraninfo da turma.

