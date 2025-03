Rio Grande do Sul Brigada Militar recebe doação de veículos blindados e fuzis do Exército

Por Redação O Sul | 17 de março de 2025

Lote tem como destino o uso em operações especiais da corporação. (Foto: Vitor Rosa/Palácio Piratini)

A Brigada Militar (BM) ganhou um reforço para suas operações especiais, ao receber do Exército a doação de seis tanques blindados do modelo Urutu e 20 fuzis automáticos, em iniciativa intermediada pelo deputado estadual Gustavo Victorino (Republicanos). O lote foi entregue ao governo gaúcho na tarde dessa segunda-feira (17), em cerimônia na sede do Comando Militar do Sul (CMS), no Centro Histórico de Porto Alegre.

Com blindagem e capacidade de avanço em terrenos difíceis, tais viaturas de grande porte têm seu uso adequado a tropas de choque e operações especiais. Pela capacidade de movimentação e pelo nível de proteção que os veículos fornecem, os tanques permitem inclusive ações em que seja necessária a incursão em área de mata, bem como travessia de cursos d’água e áreas alagadas, dentre outros deslocamentos em pontos de difícil acesso.

Para a condução desse tipo de veículo foram capacitados 31 policiais militares. Eles cumpriram um total de mais de 70 horas de instruções teóricas e práticas. De acordo com o Palácio Piratini, a atividade de formação também ampliou o quadro de condutores qualificados na corporação para veículos especiais.

Já os fuzis são semiautomáticos e de calibre 7.62, tendo como destino os Batalhões Especializados de Choque (BPChq). Os armamentos são semiautomáticos. Chefe do Comando Militar do Sul (CMS), o general Hertz Pires do Nascimento reforçou o compromisso mútuo em benefício do povo gaúcho.

“O que estamos fazendo é um grão de areia, mas que certamente vai ajudar a ampliar a capacidade de atuação da BM. A segurança pública é responsabilidade de todos, e temos que ter essa consciência para o bem da sociedade gaúcha. Esperamos estar contribuindo e também expressando a gratidão às forças de segurança pública pela atuação nas enchentes de 2024”.

Com a palavra…

O governador Eduardo Leite exaltou a integração que tem sido reforçada desde a criação do Programa RS Seguro, que completou seis anos como a principal política pública de prevenção e repressão à criminalidade, bem como à promoção de ações sociais e educativas.

“A cooperação interinstitucional entre forças federais e estaduais, e também municipalista, é uma das premissas no RS Seguro, para que tenhamos cada vez mais capacidade e eficiência na prestação de serviço à sociedade. Os Urutus representam um reforço importante para atuação da BM, especialmente em ações humanitárias e desastres naturais, já que por serem anfíbios facilitam muito o trabalho em áreas de inundação”.

Ele acrescentou: “Agradecemos ao Exército pela doação dos equipamentos em si, que materializam a nossa parceria, mas principalmente pelo gesto que reforça a nossa aliança pelo bem dos gaúchos”.

O secretário da Segurança Pública, Sandro Caron, destacou a integração e a parceria do Exército com o as forças de segurança estaduais: “Estas viaturas, ampliam a capacidade de atuação da Brigada Militar em grandes eventos, em ações especiais e em operações de Choque, garantindo ainda mais proteção aos policiais. E essa doação é possível pela parceria e a integração entre o Exército e o Estado”.

(Marcello Campos)

