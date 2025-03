Rio Grande do Sul Começa em Novo Hamburgo a 48ª Fimec, tradicional evento do setor coureiro-calçadista

Por Redação O Sul | 17 de março de 2025

Feira prossegue até quinta, nos Pavilhões da Fenac. (Foto: Divulgação)

A cidade gaúcha de Novo Hamburgo (Vale do Sinos) recebe a partir desta terça-feira (18) a 48ª Fimec – Feira Internacional de Couros, Produtos Químicos, Componentes, Máquinas e Equipamentos para Calçados e Curtumes. São três dias de atividades nos Pavilhões da Fenac, com mostra de inovações, debates de tendências e oportunidades para conexões estratégicas, reforçando o perfil de tradicional evento de profissionais e empresas do setor.

Nesta edição, a feira ocupará mais de 10 mil metros-quadrados de área, abrigando cerca de 400 expositores e com o objetivo de ressaltar uma indústria cada vez mais consciente das demandas de sustentabilidade e inovação. Os detalhes estão em fimec.com.br, que contextualiza:

“A feira se posiciona como um ponto de encontro estratégico para promover a troca de conhecimento, estabelecer novas parcerias e apresentar soluções técnicas que transformam o setor. Além disso, empresas de diferentes estados brasileiros, bem como de países como Colômbia, China, Emirados Árabes, Itália, Peru, Turquia e Uruguai, estarão presentes no evento”.

Conforme o diretor-presidente da Fenac, Márcio Jung, trata-se da principal feira do setor na América Latina e uma das maiores do mundo: “O recorde de área comercializada demonstra o interesse da indústria em discutir essas questões e impulsionar o desenvolvimento econômico do segmento”.

Para o presidente-executivo da Abicalçados, Haroldo Ferreira, apesar das instabilidades no mercado internacional, a indústria se manterá em crescimento, alavancada pela Fimec: “Projetamos um crescimento de 2% na produção até o final de 2025, o que deverá se refletir nas oportunidades geradas pela feira”.

Da mesma forma, o presidente-executivo do Centro das Indústrias de Curtumes do Brasil (CICB), José Fernando Bello, destaca a importância da Fimec como um evento de grande relevância para o setor: “A Fimec é sempre muito aguardada, pois é um momento único em que, no mesmo espaço, temos a oportunidade de rever nossos fornecedores e compartilhar com nossos clientes tudo o que desenvolvemos ao mercado”.

A avaliação é corroborada por Gerson Berwanger, presidente da Assintecal, que enfatiza: “As projeções para a Fimec 2025 são bastante otimistas, especialmente com a realização de mais uma edição do projeto Comprador, que, em parceria com a ApexBrasil, vai gerar importantes oportunidades de internacionalização para o setor”.

Programação paralela

Além de apresentar soluções inovadoras, o evento conta com uma programação paralela repleta de atividades voltadas para a atualização profissional. Conforme o presidente executivo do Instituto Brasileiro de Tecnologia do Couro, Calçado e Artefatos (IBTeC), Valdir Soldi, mais de 80 empresas irão demonstrar seus produtos em tempo real.

“Estamos muito otimistas com as expectativas para esta edição, começando pela Fábrica Conceito, que será a maior de todas as edições deste projeto”, destaca.

Robinson Klein, presidente da Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Novo Hamburgo, Campo Bom, Estância Velha e Dois Irmãos, compartilha esse entusiasmo:

“A Fimec é reconhecida como um evento que traz muitas inovações e inspira tantas outras. Ela desempenha um papel crucial no desenvolvimento do ecossistema calçadista e da economia local, envolvendo muitos de nossos associados”, finaliza.

(Marcello Campos)

2025-03-17