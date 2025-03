Rio Grande do Sul Morre Rodi Pedro Borghetti, referência do tradicionalismo gaúcho

Por Redação O Sul | 18 de março de 2025

Rodi patrão do CTG 35 e patrono dos Festejos Farroupilhas, além de receber, em 2022, o título de Cidadão de Porto Alegre. Foto: Leonardo Lopes/CMPA

Rodi Pedro Borghetti, um dos nomes mais influentes do movimento tradicionalista no Rio Grande do Sul, faleceu na noite de segunda-feira (17), aos 92 anos.

Pai do músico Renato Borghetti, Rodi teve uma trajetória marcante no tradicionalismo gaúcho. Foi patrão do CTG 35 e patrono dos Festejos Farroupilhas, além de receber, em 2022, o título de Cidadão de Porto Alegre.

A notícia da morte foi compartilhada nas redes sociais por um de seus filhos, Marcos Borghetti, que escreveu: “Meu velho querido partiu hoje, serenamente e rodeado de muito amor. Um ciclo de vida lindo e completo, mas que baita falta tu vais fazer, pai.”

Trajetória

Natural de Flores da Cunha, Rodi Pedro Borghetti era corretor de imóveis e advogado. Formou-se em Direito pela UFRGS em 1961 e, ainda na década de 1960, passou a integrar o 35 CTG, onde exerceu o cargo de patrão em pelo menos sete gestões a partir de 1967. Também presidiu o Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG) por dois mandatos, dirigiu o Instituto Gaúcho de Tradição e Folclore e foi um dos fundadores da Confederação Brasileira de Tradição Gaúcha.

No ramo imobiliário, criou, em 1959, a DUX Lançamentos Imobiliários Ltda., escritório especializado na intermediação e lançamento de imóveis. Em 1962, tornou-se o primeiro presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 3ª Região (CRECI), sendo reeleito oito vezes e permanecendo no cargo até 1970.

