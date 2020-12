Dicas de O Sul Brique da Redenção recebe exposição de obras em prol dos bondes históricos

Por Redação O Sul | 5 de dezembro de 2020

Pinturas, desenhos e gravuras originais são comercializadas por valores simbólicos em prol da restauração dos bondes históricos da Capital e também da nova sede do MACRS. Foto: Divulgação/PMPA

Nos próximos três domingos, dias 6, 13 e 20, o Brique da Redenção recebe exposição de obras de arte pertencentes à AAMACRS (Associação de Amigos do Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul). São pinturas, desenhos e gravuras originais a serem comercializadas por valores simbólicos em prol da restauração dos bondes históricos da Capital e também da nova sede do MACRS no 4º Distrito (rua Comendador Azevedo, 256).

A mostra é mais uma iniciativa da atual gestão do Museu, sob responsabilidade do artista visual André Venzon, e acontece no setor das artes plásticas do Brique, em frente ao Monumento ao Expedicionário, das 9h às 17h.

A realização tem o apoio da Coordenação de Fomento de Atividades da SMDE (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico).

