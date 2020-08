Britney Spears, que há anos enfrenta críticas na internet – sobre sua carreira, aparência e conturbada vida pessoal -, perdeu a paciência e mandou um recado no Instagram, nesta quarta-feira (05). A cantora de 38 anos postou um texto em que deixou bem clara sua posição, dando aquele puxão de orelhas nos haters.

“Vão enfrente. Me julguem. Mas se lembrem de serem perfeitos pelo resto de suas vidas”, avisou a eterna Princesinha do Pop. A estrela de hits como “Toxic”, “Baby One More Time” e “Piece of Me”, que até hoje é tutelada e não tem total controle sobre seu patrimônio ou vida, ainda fez questão de reforçar seu ponto.

“As pessoas tentam julgar o que está errado, mas não conseguem encarar o que é certo…”, disparou ela, que ainda escreveu “Deus abençoe todos vocês.”