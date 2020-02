Celebridades A atriz Bruna Linzmeyer revela que é adepta da masturbação desde criança

Por Redação O Sul | 6 de fevereiro de 2020

"Tenho muitas memórias de eu 'roçando' nas coisas quando criança", revelou a atriz Foto: Reprodução/Instagram

Durante o programa “Saia Justa”, do GNT, da última quarta-feira (05), um dos assuntos foi os tabus que envolvem a vagina, seja os formatos do órgão, nomes e até mesmo a masturbação. Uma das convidadas, a atriz Bruna Linzmeyer não teve receio de contar sua intimidade quando o tópico foi autoconhecimento.

“Sempre me masturbei desde criança e me masturbo até hoje. Tenho muitas memórias de eu ‘roçando’ nas coisas quando criança”, revelou a atriz. “Eu sempre fui muito livre. Sempre tive um acesso ao meu corpo muito validado e respeitado por mim e pela minha família”, disse Bruna.

Em outros momento do programa, Bruna, lésbica assumida, contou que foi a partir das relações homossexuais que passou a conhecer melhor seu corpo. “Conheci melhor a minha vagina quando tive contato com outras. O encontro com outras vaginas também é uma possibilidade de pensar na minha própria”, afirmou ela.

A também atriz Mônica Martelli aproveitou e disse que também se masturba há muito tempo. “Eu não sou lésbica, mas também tive uma sexualidade muito bem resolvida. Eu não tive privação. Me lembro desde novinha eu me masturbando também, então a gente vê como é importante [se autoconhecer] desde pequena”.

Por outro lado, a apresentadora Astrid Fontenelle disse ter sido reprimida por se masturbar: “Só me lembro das pessoas me dizendo: ‘Tira a mão da periquita, menina’”.

