Por Redação O Sul | 6 de fevereiro de 2020

Festival de música erudita gratuita acontece de 7 a 15 de fevereiro Foto: Rafael Cavalli/Divulgação Festival de música erudita gratuita acontece de 7 a 15 de fevereiro (Foto: Rafael Cavalli/Divulgação) Foto: Rafael Cavalli/Divulgação

A Serra Gaúcha será palco de 7 a 15 de fevereiro do VI Gramado in Concert – Festival Internacional de Música. O evento oferece o melhor da música erudita em uma programação totalmente gratuita com concertos de orquestras, grupos de câmara e solistas além de oficinas que recebem cerca de 400 alunos do Brasil e América Latina.

A Cerimônia de Abertura acontece nesta sexta-feira, 7 de fevereiro, às 19h30, no ExpoGramado com a Orquestra Sinfônica de Gramado – OSG. Devidamente regida pelo maestro Linus Lerner, a OSG apresentará obras sinfônicas que terão como destaque, solistas professores do festival.

O concerto também marca o lançamento oficial do CD gravado pelo Maestro Linus Lerner com os músicos Ivo Stankov e Lachezar Stankov com a London Royal Philharmonic Orchestra. Formado por piano e violino, o Duo Stankov também fará um concerto e ministrará aulas no festival. Cabe destacar que o maestro Linus Lerner, gaúcho de Novo Hamburgo, é o primeiro brasileiro a reger uma gravação da tradicional e renomada orquestra de Londres.

A programação conta com orquestras, grupos de câmara e solistas com a participação de três orquestras jovens internacionais: a Seoul Youth Orchestra, da Coreia do Sul, a Orquestra Sinfônica Nacional Jovem do Peru e a Tallin Old Town String Orchestra, da Estônia.

Serão apresentadas em diversos locais de Gramado, 55 atividades, sendo 45 recitais e concertos e dez do “Conhecendo o Festival”, uma ação pedagógica que proporciona visitas guiadas aos ensaios abertos ao público, recebendo as pessoas que tiverem interesse em conhecer os bastidores do evento e que acontece no Expogramado, de segunda à sexta-feira, às 10h e às 14h.

Entre as novidades, destaque também para os Concertos Itinerantes, às 16h, em diversos bairros e pontos turísticos da cidade com o Quinteto de Metais da Universidade Federal do Ceará, sempre acompanhado do novo “mascote” do evento. Trata-se do Maestro Cosminho, interpretado pelo ator Diogo Grulke e que tem seu nome em alusão ao Troféu Cosmos, criado pela artista plástica Débora Iron e que tradicionalmente premia o vencedor do Concurso de Composição. Os locais não serão divulgados porque a ideia é realizar apresentações de surpresa.

O festival vem crescendo a cada ano e a internacionalização já é uma realidade da sexta edição. Além de 20 professores brasileiros, o evento conta com 13 professores internacionais vindos da América Latina, Europa e EUA.

Segundo o secretário Allan, é preciso enfatizar “a concepção pedagógica do Gramado in Concert”. As oficinas receberão cerca de 400 alunos do Brasil e América Latina e o evento – que acontece anualmente – tem dois pilares fundamentais: a promoção da formação e qualificação de músicos através das oficinas e a democratização do acesso à cultura através de uma programação de concertos com entrada gratuita durante todo o período do festival.

Vale lembrar que são 22 tipos de oficinas: violino, viola, violoncelo, contrabaixo acústico, trompete, trombone, trompa, tuba, eufônio, flauta transversal, oboé, fagote, clarinete, saxofone, percussão, regência orquestral, violão, canto solista/erudito, piano, canto coral e ensino coletivo de cordas, sopro e percussão.

O Gramado in Concert ainda promove dois concursos com o objetivo de estímulo à criação, formação e valorização de jovens músicos bem como sua profissionalização. São os concursos de Composição Erudita e Jovens Solistas, que premiam em dinheiro os vencedores e têm número crescente de inscritos que buscam esse reconhecimento.

Vale lembrar que o V Concurso de Composição recebeu um total de 29 inscrições de nove estados brasileiro e selecionou a obra “Alvorecer – Fantasia Sinfônica” do goiano Emanuel Gomes Ferreira e que será apresentada no Concerto de Encerramento.

O gran finale acontece dia 15 de fevereiro, às 19h, no Expogramado, sob a regência do Maestro Linus Lerner e comemorando os 250 anos de aniversário de nascimento de Ludwig Van Beethoven, a orquestra encerra a sexta edição do festival com a grandiosa 9ª Sinfonia, acompanhada de solistas e um coro de mais de 100 vozes oriundo de coros da região, classe de canto solista e da oficina de canto coral do festival.

