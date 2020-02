Magazine Ana Paula Siebert compra primeiro apartamento: “Sonhava com esse prazer”

6 de fevereiro de 2020

Apartamento tem quatro suítes, três vagas de garagem e cerca de 190 metros quadrados Foto: Reprodução/Instagram

Ana Paula Siebert revelou pelo Instagram que comprou seu primeiro apartamento. A mulher de Roberto Justus diz que esse era o seu sonho desde a juventude e que começou a trabalhar muito cedo para alcançar tal objetivo. O apartamento fica em Meia Praia, Santa Catarina, e ainda não está pronto. O imóvel tem quatro suítes, três vagas de garagem, e mede cerca de 190 metros quadrados.

“Sempre tive o sonho de comprar um apartamento, um imóvel meu, e no final do ano eu realizei. É um sonho material, mas que faz parte da nossa vida, estimula a gente a trabalhar para conquistar o que a gente quer. Ambição, de uma forma saudável, é importante. Sonhava em ter esse prazer. Por mais que eu tenha uma casa, eu moro com meu marido e temos uma casa linda, queria essa sensação do meu primeiro imóvel”, revela a modelo e advogada.

A futura mamãe de Vicky vai no próximo fim de semana conhecer a obra. “Meu prédio, no caso, onde será o apartamento, porque ainda não posso comprar o prédio todo. Quem sabe um dia?”, brinca.

