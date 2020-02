Celebridades Bruna Marquezine diz que fala rotulada como racista de Manu foi infeliz e equivocada

Por Redação O Sul | 27 de fevereiro de 2020

A atriz Bruna Marquezine se posicionou sobre uma fala rotulada por algumas pessoas como racista da cantora Manu Gavassi dentro do “BBB 20”, da TV Globo. Na frase, Manu dizia: “Para mim, casal que a cor combina, a cor das pessoas mesmo, é muito forte. É sério. Esteticamente falando vocês são extremamente agradáveis. Parabéns”.

Bruna tem Manu como uma de suas melhores amigas e todos os dias comenta o reality e torce por ela nas redes sociais. Em resposta a alguns seguidores que queriam que ela falasse a respeito do assunto, comentou que achou a frase infeliz.

“A fala da Manu foi infeliz, equivocada. Não é meu lugar de fala, mas vi pessoas que realmente são vítimas de racismo dizendo que se ofenderam e era racismo estrutural. E isso eu valido. Infelizmente lá dentro isso não está sendo discutido e ela não poderá nem aprender e nem se desculpar/retratar. As atitudes diárias delas demonstram que ela não é uma pessoa racista e que está sempre disposta a aprender”, escreveu Bruna no Twitter.

O termo #manuracista ficou em segundo lugar entre as hashtags mais usadas no Twitter na última segunda-feira (24). Claro que a internet ficou dividida. Além de pessoas criticando Manu, houve quem a defendesse e apontasse a frase como um contexto para explicar a cor da aura das pessoas. Procurada, a assessoria de Manu Gavassi ainda não tinha se posicionado com relação ao caso.

