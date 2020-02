Celebridades Paolla Oliveira se diz emocionada com segundo lugar da Grande Rio: “Vitórias não são apenas títulos”

Por Redação O Sul | 27 de fevereiro de 2020

Atriz foi destaque da escola no Rio de Janeiro Foto: Reprodução/Instagram/@paollaoliveirareal Atriz foi destaque da escola no Rio de Janeiro. (Foto: Reprodução/Instagram/@paollaoliveirareal). Foto: Reprodução/Instagram/@paollaoliveirareal

A atriz Paolla Oliveira desfilou como rainha de bateria da escola de samba carioca Grande Rio, que quase venceu o carnaval 2020. A agremiação ficou em segundo lugar. A campeã foi a Viradouro.

Em postagem emocionada, Paolla mostrou algumas imagens do desfile e falou da alegra em fazer parte da escola.

“Muito, muito emocionada. Vitórias não são feitas apenas com títulos, mas com vontade, com dedicação, com amor. Voltar à Grande Rio num ano tão potente, tão bonito e com uma mensagem tão importante como o enredo para o carnaval de 2020, foi realmente muito especial”, publicou ela antes de agradecer a todos que fizeram parte da escola.

“Na quadra, na avenida, em casa assistindo e torcendo. Obrigada por me proporcionar esse momento tão incrível. Pelo amor de Deus, pelo amor que há na fé, eu respeito seu amém, você respeita o meu axé”, completou.

No primeiro dia de desfiles do Grupo Especial do carnaval do Rio, Paolla foi à Marquês da Sapucaí acompanhada do suposto namorado, o coach Douglas Maluf, que não quis comentar o relacionamento.

