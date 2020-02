Celebridades Anitta passa mal durante show e não termina apresentação no Rio

Por Redação O Sul | 27 de fevereiro de 2020

Segundo assessoria, cantora teve queda de pressão, mas está bem Foto: Reprodução/Instagram Segundo assessoria, cantora teve queda de pressão, mas está bem. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Anitta, 26, passou mal na tarde de quarta-feira (26) durante show que fazia no Rio e não conseguiu terminar a apresentação. Segundo nota divulgada pela assessoria de imprensa da cantora, por conta do excesso de calor, ela teve uma queda de pressão e precisou receber atendimento médico no local.

“Anitta lamenta o ocorrido, passa bem e descansa em casa, no Rio de Janeiro”, informa o comunicado. A cantora já tinha se apresentado por uma hora e meia quando se sentiu mal. No momento, a banda Tchakabum, uma das convidadas da noite, estava no palco e prosseguiu com o show.

Renan Machado, irmão de Anitta, foi quem subiu ao palco para informar o público sobre o ocorrido. “Vim aqui em nome da Anitta, pois ela teve uma queda de pressão com o forte calor e não conseguirá voltar ao show.”

A apresentação de quarta-feira, que aconteceu no espaço Lagoon, na zona sul do Rio, era o último Ensaios de Anitta, exibições que ela fez em algumas cidades e que, embora sejam chamadas de ensaios para o bloco da cantora, na prática são um show da artista.

Além da banda Tchakabum, Lexa também participou como convidada da apresentação, que contou com a presença de vários famosos como Paolla Oliveira, Monique Alfradique, e ginasta Jade Barbosa e as namoradas Marcela Ricca e Vitória Strada.

