Bruna Marquezine decidiu acabar com todos os rumores envolvendo seu nome, na noite de sábado (04). Primeiro, ela desmentiu, mais de uma vez, que teria ficado com o ator Arthur Aguiar, envolvido em uma polêmica com a ex-mulher Mayra Cardi, e que teve o nome relacionado com outras atrizes nos últimos dias.

Depois de desmentir que tenha se envolvido com o ator, ela reafirmou que o boato, que surgiu na época, no ano de 2014, em que ela gravava a novela “Em Família”, prejudicou sua relação com Neymar, com quem estava namorando.

Uma seguidora chamou Bruna de “sonsa” por estar negando o envolvimento com Arthur e por não ter dito nada na época. Então, a atriz decidiu responder, revelando o quão prejudicada foi pelo boato. “Sonsa não. Eu namorava e essa palhaçada me causou um grande problema na época. Eu fiquei mega mal. Minha última preocupação era me ‘pronunciar'”, afirmou.

Leo Dias voltou a afirmar que Bruna teria beijado Arthur durante as gravações da novela em Goiás e que a então namorada do ator, Giovanna Lancellotti, teria pedido para ver o celular e descoberto tudo. Segundo o colunista, Giovanna foi contar tudo para Neymar. Bruna então voltou a se pronunciar.

“Como ela pegou o telefone dele e ‘descobriu’ se ele estava lá em Goiás, no quarto de sei lá quem? Quem ligou para o Neymar fui eu quando vi o circo se formando. Me antecipei e contei o que estava acontecendo. Ele inclusive falou para Gi me liga. Não teve beijo nenhum, Léo”, garantiu Bruna.

