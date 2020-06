Celebridades Bruna Marquezine põe bolsa em leilão beneficente e lance ultrapassa R$ 22 mil

Por Redação O Sul | 11 de junho de 2020

Dentre os acervos pessoais para lá de estilosos que tem em seu closet, a artista pôs à disposição a mochila de couro preta "Flower Festival", da Saint Laurent.

Bruna Marquezine se uniu a um time de famosas para mais uma ação do bem. Em parceria com a marca de produtos de compra e venda online Gringa, a atriz colocou algumas de suas bolsas grifadas em um leilão beneficente, no qual todos os produtos de luxo terão a venda 100% revertida para as famílias impactadas pelo coronavírus.

Dentre os acervos pessoais para lá de estilosos que tem em seu closet, a artista pôs à disposição a mochila de couro preta “Flower Festival”, da Saint Laurent, e o lance já ultrapassou R$ 22 mil na quinta-feira (11).

Como forma de ressignificar o consumo, Bruna Marquezine também colocou à disposição o clássico modelo double-zip de couro saffiano da Prada e o lance está a R$ 5.900,00. Já Angélica, com programa na TV Globo engavetado para 2021, ganhou lance de R$ 5,9 mil em uma bolsa Gucci de lona GG Supreme e doou ainda uma Carolina Herrera Matryoshka, feita à mão.

Segundo Bruna, o incentivo do leilão partiu de Fiorella Mattheis. Em seu perfil do Instagram, a atriz se mostrou agradecida a amiga de longa data. “Obrigada por me deixar fazer parte disso”, comentou pelos Stories.

Na conta da Gringa, a loira comentou sobre a moda sustentável e dar novos capítulos à vida útil de um produto. “É sustentável, tem poder de barganha, consegue achar peças únicas e icônicas, porque é uma escolha inteligente, porque na Gringa as peças usadas são novas e autênticas. O futuro da moda é circular!”, declarou.

