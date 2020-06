Magazine Simone mantém cuidados com corpo após emagrecer: “Quero perder mais três quilos”

Por Redação O Sul | 11 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Em vídeo publicado nos Stories do Instagram, a artista mostrou o corpo mais magro e afirmou que tem se dedicado aos exercícios Foto: Reprodução/Instagram Em vídeo publicado nos Stories do Instagram, a artista mostrou o corpo mais magro e afirmou que tem se dedicado aos exercícios. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Simone está isolada por conta da pandemia do novo coronavírus, mas não deixa de se exercitar. Nesta quarta-feira (10), a cantora acordou cedo para caminhar e contou para os seguidores que deseja enxugar medidas. Em vídeo publicado nos Stories do Instagram, a artista mostrou o corpo mais magro e afirmou que tem se dedicado aos exercícios. “Bom dia para quem acordou às 6h10 e vai dar uma caminhada para manter o shape de gordinha [risos]. Pensaram que eu ia falar de atleta, né? Peguei vocês nessa manhã”, brincou.

Firme e forte com o estilo de vida saudável, Simone vem conciliando atividades físicas com dieta regrada. “É o jeito mesmo. Quero perder mais três quilos. Como eu faço? Fecha a boca e vai fazer alguma coisa da sua vida. Não tem receita, minha gente. Ou passa fome, filha da peste”, disse a irmã de Simaria, bem-humorada.

Anteriormente, Simone mostrou a reforma da nova mansão em seu canal no YouTube. Empolgada, a cantora exibiu a transformação dos cômodos. “Eu vim para essa casa com o propósito de ficar perto da minha irmã [Simaria]. Como a gente já tinha o terreno para construir a casa, decidi alugar essa casa e deixar tudo para trás em Fortaleza, tudo entre aspas porque a nossa casa continua lá, mas deixar o conforto para viver da forma que eu iria viver aqui em São Paulo por opção de viver perto da minha irmã e por conta do trabalho”, falou.

A propriedade que Simone estava morando atualmente fica em Alphaville, Grande São Paulo. “Comecei a reclamar: ‘Meu Deus, deixei a minha casa linda e montada em Fortaleza para ficar vivendo dessa forma. Ficava com aquilo no meu coração até o dia em que Deus falou no meu coração: ‘Não reclame, quando você parar de reclamar, vou mudar a situação da sua vida’. Parei de reclamar e Deus fez tudo perfeito. É por isso que a casa que a gente está construindo é muito abençoada e muito linda”, declarou.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Magazine