Bruna Marquezine se juntou a famosas que estão encarando a transição capilar na quarentena, medida essencial para conter a disseminação do coronavírus no Brasil. A atriz compartilhou detalhes do processo e mostrou o resultado.

“Cachinhos voltando”, comentou. No Twitter, uma usuária perguntou se a mudança era por causa de algum personagem e a artista garantiu: “Não”. Bruna também rebateu a desconfiança de um internauta por exibir os fios cacheados.

“O povo tá duvidando que o cabelo da Bruna Marquezine é cacheado. E olha aqui”, escreveu uma fã, publicando um antes e depois das madeixas de Marquezine. “Sério que estão duvidando até disso? É amor encubado”, respondeu.

Em recente entrevista, Bruna contou por que decidiu deixar o cabelo crescer sem química. “Fiz um personagem na adolescência que a personagem precisava fazer uns penteados de mangá, precisava ter cabelo liso escorrido, eu fiz uma definitiva. Desde então fiquei fazendo procedimentos um pouco mais leves, para tentar amenizar a diferença que dava para tentar amenizar cabelo com definitiva com o cabelo que crescia. Eu não sabia que meu cabelo nascia cacheado mais. Eu só fazia aqui na frente para deixar ele controlado… Só que comecei a fazer vários tratamentos, microagulhamento… E aí ele voltou a nascer cacheado! Olha que legal. Agora nunca mais vou fazer nada”, declarou.

Marquezine também falou também sobre a carreira de atriz. “Não sinto falta no momento. Não quero que pareça ingrato, mas foi algo que fiz por muito tempo e não tenho planos para voltar, por enquanto, para a TV. Tenho vontade de fazer séries, é o que quero. Quando você é protagonista, você pode gravar até 40 cenas no dia. Isso dá 14, 15 horas por dia. Depois que você sai de lá, você vai para casa tomar banho e se preparar para as gravações do dia seguinte”, relatou.

