Por Redação O Sul | 10 de junho de 2020

Com cabelos ondulados, Nicole Bahls afirma que adora mudar o visual Foto: Vinny Nunes/RL Press Com cabelos ondulados, Nicole Bahls afirma que adora mudar o visual. (Foto: Vinny Nunes/RL Press) Foto: Vinny Nunes/RL Press

Nicole Bahls apareceu com o visual renovado para um ensaio fotográfico, realizado em sua casa, no Rio de Janeiro, respeitando as normas de distanciamento por conta da pandemia do coronavírus. A modelo e apresentadora, de 34 anos de idade, aparece com o cabelo ondulado.

“Gosto de mudar o visual e adoro me reinventar. Acho que quase todas as pessoas gostam de mudar para se sentirem melhor e mais bonitas. É bom e levanta a autoestima”, disse ela. Com o bom humor habitual, a apresentadora que seu lado poderoso é reforçado com as produções. “Eu brinco com minha equipe que quando estou usando animal print, eu me transformo em ‘Nionça’, Nicole+Onça.”

Sobre a tendência da animal print, que costuma ser mais usada durante o inverno, Nicole reconhece são looks que se realçam e dificilmente passam despercebidos. “A animal print chama mais atenção, deixando a mulher naturalmente mais sensual. Por isso, é legal não exagerar, acredito que um look de bom gosto sempre é uma arma de sedução.”

Dia dos Namorados

Casada com o modelo Marcelo Bimbi desde 2018, Nicole não vai deixar de comemorar o Dia dos Namorados, celebrado em 12 de junho, de maneira romântica.

“Vou passar em casa, na melhor companhia que existe para mim que é o meu amor, meu marido e eterno namorado. Vou preparar um jantarzinho romântico e namorar bastante”, afirma, contando que pretende fazer uma viagem a dois quando a pandemia acabar.

