Por Redação O Sul | 23 de março de 2020

Bruna Marquezine encontrou um jeitinho de voltar a treinar durante a quarentena por causa do Covid-19. No domingo (22), a atriz fez uma série com o personal Chico Salgado em seu Instagram e deixou o corpo à mostra ao usar top e calça para a atividade física.

“Acho que já estou há mais de um mês sem treinar. Então vai ser um treino bem gostosinho de domingo, né Chico?”, comentou a atriz. Resfriada desde o carnaval, Bruna atestou negativo para dois testes de coronavírus.

A atriz ainda comentou que o treino virtual foi a solução encontrada para voltar às atividades físicas. “Essa é a única maneira que achei para me exercitar. Se não tiver ninguém olhando, eu não me exercito”, confessou Bruna.

Durante a live com Chico Salgado, ela ainda contou como foi sua primeira semana de quarentena. “Estou há uma semana deitada”, comentou Bruna sobre o período de afastamento social por causa do Covid-19.

Até o fim da tarde de domingo, o Brasil tem um total de 1.546 casos e 25 mortes por causa do vírus. Na live, a atriz ainda ensinou seus seguidores a lavar as mãos conforme indicado.

Bruna passou uma temporada em um hotel de luxo em Nova York, nos Estados Unidos. Voltando ao Brasil durante a epidemia mundial de Covid-19, a atriz foi filmada por um amigo limpando seu assento na classe executiva do avião com álcool em gel.

“Parece a Naomi Campbell com um paninho de álcool em gel”, brincou ele ao citar a modelo americana, que foi criticada por usar um look com proteção química para viajar.

